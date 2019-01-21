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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA / DHA
21.01.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Son dakika... TEM'de kaza! İstanbul yönü ulaşıma kapandı…

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KOCAELİ'de TEM yolu Bekirdere Rampası'nda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı. Kazada yaralılar olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye kaza kırım ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Bekirdere rampasında 34 UC 8931 ve 34 KH 7935 plakalı otomobiller ile İran plakalı 1 tır çarpıştı.     

Kazada ilk belirlemelere göre, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.     

Yaralılar, 112 Sağlık Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. 

Son dakika... TEMde kaza İstanbul yönü ulaşıma kapandı…

Son dakika... TEMde kaza İstanbul yönü ulaşıma kapandı…


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