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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ersan SAN / İSTANBUL (DHA)
04.02.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Son dakika... TEM'de feci kaza: Bir kişi hayatını kaybetti, trafik kilit

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TEM Otoyolu Maslak mevkiinde bir araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ersin Karakaya hayatını kaybetti.Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

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  • TEMde feci kaza: Bir kişi hayatını kaybetti
  • TEMde feci kaza: Bir kişi hayatını kaybetti
  • TEMde feci kaza: Bir kişi hayatını kaybetti
  • TEMde feci kaza: Bir kişi hayatını kaybetti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza saat 11.00 sıralarında TEM otoyolu Maslak mevkii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köprü istikametinde seyreden Abdülhalim Karaca'nın kullandığı araçla Ersin Karakaya yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Karakaya çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Ersin Karakaya'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza nedeniyle köprü istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normal seyrine döndü.

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Ersin Karakaya'nın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, araç sürücüsü Abdülhalim Karaca polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Son dakika... TEMde feci kaza: Bir kişi hayatını kaybetti, trafik kilit

 

 

 

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