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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cengiz ÇOBAN -Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL,(DHA)
06.02.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

TEM'de zincirleme kaza... Bölgede yoğun trafik var

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TEM Sultanbeyli'de bir üst geçide takılan tanker bir anda durdu. Arkadan gelen 1 kamyon,1 TIR ve 4 araç birbirine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yolda trafik akışı durdu. 

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  • TEMde zincirleme kaza...
  • TEMde zincirleme kaza...
  • TEMde zincirleme kaza...
  • TEMde zincirleme kaza...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza TEM Otoyolu Sultanbeyli Mevkii'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre seyir halindeki tanker üst geçide takılınca bir anda durdu. Arkasından gelen araçlar fren yapınca tankerin arkasında zincirleme kaza meydana geldi. Tankere hiçbir araç çarpmazken, 1 kamyon, 1 TIR ve 4 otomobil birbirine girdi. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda trafik ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen vinçler ve kurtarıcı araçları kazaya karışan araçları yol kenarına aldı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların yol kenarına alınıp yolun temizlenmesinin ardından yol tekrara trafiğe açıldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

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