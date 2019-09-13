Son dakika... TEM Otoyolu'nda kaza! Tüm şeritler trafiğe kapatıldı
TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde oksijen yüklü tanker devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaralandı. Kaza sonrası tüm şeritler trafiğe kapatıldı.
TEM Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadügünde oksijen yüklü tanker devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
TEM Bahçeşehir istikameti trafiğe kapanırken tanker sürücüsü yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Kapanan yolun açılmasına çalışılıyor.
Ayrıntılar az sonra...
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