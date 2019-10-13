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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - AA
Haber Giriş: 13.10.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Son dakika… Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı

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Son dakika… Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılarak kontrol altına alındı.

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.     

Tel Abyad ilçe merkezindeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında SMO askerleri, YPG/PKK'lı teröristlerle girilen şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezinin tamamında kontrolü eline geçirdi.     

Postane binasına yuvalanan az sayıdaki teröristle çatışma devam ediyor.     

SMO askerleri, ilçe merkezinde arama tarama faaliyetlerine başladı.     

Tel Abyad, harekatta Rasulayn'ın ardından ele geçirilen ikinci ilçe merkezi oldu.      

9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 2 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.     

YPG/PKK, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesini haziran 2015'te ABD desteğiyle işgal etmişti.     

Örgütün, nüfusun tamamına yakını Araplardan oluşan ilçenin batı kırsalında Türkmen köyleri de mevcut.     

YPG/PKK'lılar buradaki Türkmen köylerini "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle zorla boşaltmıştı.

TEL ABYAD’DA SEVİNÇ GÖSTERİLERİ

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçesinde sevinç gösterilerinde bulundu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Tel Abyad'ın kontrolü sağlayan SMO askerlerinin bölgedeki faaliyetleri sınırın sıfır noktasındaki Akçakale ilçesinden görüntülendi. 

Öte yandan, minarelerden kente yayılan tekbir sesleri Akçakale ilçesinden de duyuldu.

 

TERÖRİSTLER CERABLUS’A SALDIRDI: 2 ÖLÜ

Bu arada, Suriye’nin Ayn El Arap bölgesindeki teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Cerablus’a havanla saldırı düzenledi. Saldırıda havan mermisinin isabet ettiği minibüste bulunan bir kadın ile bir çocuk yaşamını yitirdi, biri bebek, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık kuruluşlarına kaldırılırken, saldırının yapıldığı alandaki teröristlerin mevzileri ise sınır birlikleri tarafından obüs atışıyla imha edildi.

SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR

Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır birliklerine sevkiyata da devam ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren Şanlıurfa’dan yola çıkan çok sayıda zırhlı araç, güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırındaki Akçakale, Suruç ve Ceylanpınar’a gönderildi. Sınır hattında konuşlanan zırhlı araçlardan bazılarının sınırı geçerek Fırat’ın doğusundaki kara harekatını sürdüren birliklere katılacağı belirtildi.

Tel Abyad'daki terör mevzileri vuruluyor
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