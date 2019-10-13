Son dakika… Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılarak kontrol altına alındı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.
Tel Abyad ilçe merkezindeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında SMO askerleri, YPG/PKK'lı teröristlerle girilen şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezinin tamamında kontrolü eline geçirdi.
Postane binasına yuvalanan az sayıdaki teröristle çatışma devam ediyor.
SMO askerleri, ilçe merkezinde arama tarama faaliyetlerine başladı.
Tel Abyad, harekatta Rasulayn'ın ardından ele geçirilen ikinci ilçe merkezi oldu.
9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 2 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.
YPG/PKK, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesini haziran 2015'te ABD desteğiyle işgal etmişti.
Örgütün, nüfusun tamamına yakını Araplardan oluşan ilçenin batı kırsalında Türkmen köyleri de mevcut.
YPG/PKK'lılar buradaki Türkmen köylerini "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle zorla boşaltmıştı.
TEL ABYAD’DA SEVİNÇ GÖSTERİLERİ
Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçesinde sevinç gösterilerinde bulundu.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Tel Abyad'ın kontrolü sağlayan SMO askerlerinin bölgedeki faaliyetleri sınırın sıfır noktasındaki Akçakale ilçesinden görüntülendi.
Öte yandan, minarelerden kente yayılan tekbir sesleri Akçakale ilçesinden de duyuldu.
TERÖRİSTLER CERABLUS’A SALDIRDI: 2 ÖLÜ
Bu arada, Suriye’nin Ayn El Arap bölgesindeki teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Cerablus’a havanla saldırı düzenledi. Saldırıda havan mermisinin isabet ettiği minibüste bulunan bir kadın ile bir çocuk yaşamını yitirdi, biri bebek, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık kuruluşlarına kaldırılırken, saldırının yapıldığı alandaki teröristlerin mevzileri ise sınır birlikleri tarafından obüs atışıyla imha edildi.
SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR
Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır birliklerine sevkiyata da devam ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren Şanlıurfa’dan yola çıkan çok sayıda zırhlı araç, güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırındaki Akçakale, Suruç ve Ceylanpınar’a gönderildi. Sınır hattında konuşlanan zırhlı araçlardan bazılarının sınırı geçerek Fırat’ın doğusundaki kara harekatını sürdüren birliklere katılacağı belirtildi.
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