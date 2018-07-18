Mersin'e getirildiler... Faciada yürek yakan detaylar
Bu sabah saat 05.37'de, 150 kişilik bir göçmen grubu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yaklaşık 30 kilometre açıklarında bulundukları bildirilerek yardım çağrısı yaptı. Çağrının ardından Türk ve KKTC Sahil Güvenlik ekipleri ortak arama kurtarma çalışması düzenledi. 19 mültecinin hayatını kaybettiği yaklaşık 25 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü operasyonda ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Göçmenlerin üzerinde can yeleği bulunmadığı ve bu nedenle hayatlarını kaybedip, denizde kayboldukları değerlendirilirken, başka acı ayrıntı ise Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisindeki görevlilerin ağlayan kucağındaki kız çocuğu oldu. 3 yaşlarında olduğu tahmin minik kız kurtarılan tek çocuk olarak önce Türk Sahil Güvenlik Gemisi’nde korumaya alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre çağrının ardından 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 4 Sahil Güvenlik botu olay mevkiine sevk edildi. Sahil Güvenlik unsurlarının yönlendirilmesi sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine kuruldu. NAVTEX yayını yapılarak olay mahallinde bulunan tüm ticari gemilere acil yardım çağrısında bulunuldu. Bölgede bulunan Panama bayraklı ASPIRI isimli ticari gemi tarafından, göçmenlerin Mersin Silifke İncekum sahilinden yaklaşık 20-25 deniz mili güneydoğusunda oldukları tespit edildi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Edinilen bilgiye göre;
Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları (1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 4 Sahil Güvenlik Botu) ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 1 Helikopter, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı 4 Sahil Güvenlik Botu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 1 Helikopter ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 Uçağın katılımıyla ortaklaşa devam eden arama kurtarma faaliyetinde 103 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı. 19 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Hayati tehlikesi olan 1 göçmen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Helikopteri ile Girne’ye getirildi.Kayıp olduğu değerlendirilen yaklaşık 25 kişi için arama kurtarma faaliyetine halen devam edildiği öğrenildi.
Ayrıca Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında görevli Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı TCG BARBAROS Fırkateyni arama kurtarma faaliyetlerine destek vermek üzere olay mahalline yönlendirildi.
BİRİ HAMİLEYDİ
Sağ olarak kurtarılan ve tamamı Suriye uyruklu olan 103 göçmenin 1’inin çocuk, 1’imin kadın, 101’i ise erkek olduğu öğrenildi. Yaşanan kazada hayatını kaybeden göçmenlerden birinin ise hamile olduğu bildirildi. Düzensiz göçmenlerin çoğunda can yeleği olmamasının bu kadar büyük can kaybına ve denizde kaybolmalarına neden olduğu değerlendiriliyor.
TATBİKATTAN SONRA İLK BÜYÜK OLAY
Öte yandan, bundan bir ay önce Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ortak gerçekleştirdiği "Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı"nı başarıyla tamamlayan Türk ve KKTC Sahil Güvenlik ekiplerinin ilk kez böylesine büyük bir olayda ortak kurtarma çalışması yaparak koordine olduğu kaydedildi.
KURTARILANLAR VE CENAZELER MERSİN'E GETİRİLDİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında batan tekneden kurtarılan 102 göçmen ile ulaşılan 19 kişinin cenazesi Mersin'in Silifke ilçesine getirildi.
KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında meydana gelen olay sonrası Türk ve KKTC Sahil Güvenlik komutanlıkları unsurları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir uçağın katılımıyla yapılan çalışmalar sonrası kurtarılan 103 göçmen için bölgeden tahliye işlemleri gerçekleştirildi.
Göçmenlerden hayati tehlikesi bulunan biri Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri ile Girne’ye götürülürken, 102'si ise Türkiye'ye gönderildi.
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı botlarla Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na getirilen göçmenlerden bazıları liman sahasında bekleyen ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı.
Durumu iyi olanlara ise Türk Kızılayı tarafından alanda kurulan masalarda yemek ikram edildi.
Limana getirilen 19 göçmenin cenazesinin ise olayla ilgili görevlendirilen 6 cumhuriyet savcısının yapacağı incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüleceği öğrenildi.
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