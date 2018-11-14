İşte tam o an! TBMM'de hareketlilik, milletvekilleri seferber oldu
TBMM kampüsü içerisinde binanın çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Çatıya çıkan kişiyi, milletvekilleri vazgeçirdi.
TBMM kampüsü içerisinde bulunan Halkla İlişkiler binası çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Milletvekilleriyle görüşmek istediği öğrenilen şahsı ikna etmek için Meclis görevlileri seferber oldu.
Olaya müdahale eden AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, intihar girişiminde bulunan vatandaşa 10 bin lira vermeyi teklif etti. Vatandaş, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı tarafından ikna edildi.
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