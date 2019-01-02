Son dakika: Beyoğlu'nda otelde yangın
Beyoğlu'nda bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otelin eksi ikinci katında çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
BEYOĞLU Tepebaşı'nda bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otelin eksi ikinci katında SPA merkezinde çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle otel müşterileri dışarıya çıkarıldı. Yangının çıktığı katta yoğun duman olduğu öğrenildi.
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