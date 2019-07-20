Son dakika... Tanker savaşları... Çok dikkat çekici gelişmeler
İran, Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu İngiliz petrol tankerine, Devrim Muhafızları Ordusu güçleri tarafından müdahale edildiği anın görüntülerini yayımladı. İngiltere tankerin kanuna aykırı bir şekilde uluslararası sularda alıkonulduğunun doğrulandığını iddia ederken Avrupa Birliği (AB) ve bazı Avrupa ülkeleri de Tahran yönetimini gemiyi bir an önce serbest bırakmaya çağırdı. Öte yandan Suudi Arabistan'ın, yaklaşık 3 aydır Cidde Limanı'nda 26 kişilik mürettebatıyla alıkoyduğu İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktığı bildirildi. İran da Hürmüz'de daha önce alıkoyduğu Cezayir gemisini bıraktı.
İran devlet televizyonu, dün akşam saatlerinde, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerine müdahale edildiği anın görüntülerini paylaştı.
Görüntülerde, Devrim Muhafızları Ordusu'na ait sürat tekneleriyle çevresi sarıldıktan sonra tankere helikopterden yüzleri maskeli İran askerlerinin indirildiği görülüyor.
Alıkonulan İngiltere'ye ait petrol tankerinin daha sonra İran sularına doğru çekildiği anlaşılıyor.
İRAN: İNGİLİZ FIRKATEYNİ KURTARAMADI
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, alıkonulan İngiltere petrol tankerine eskortluk eden bölgedeki "İngiliz fırkateynindeki güçlerin gemiyi kurtaramadığını" bildirdi.
Şerif, yaptığı yazılı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda alıkonulan İngiltere'ye ait petrol tankerine bölgedeki İngiliz fırkateynlerin eskortluk ettiğini ancak "İngiliz güçlerinin gemiyi kurtarmayı başaramadığını" belirtti.
İranlı yetkili, açıklamasında şunları kaydetti:
"İngiltere Deniz Kuvvetlerine bağlı fırkateyndeki İngiliz güçleri, petrol tankerinin alıkonulmasına direndi. Ayrıca olaya müdahale etmek için 2 helikopter havalandı ve Devrim Muhafızlarını engellemeye çalıştı. Askerlerimiz hızlı bir performans sergilediği için İngiliz güçleri başarılı olamadı ve gemi içindeki görevlilerle birlikte alıkonularak gerekli işlemlerin yapılması için İran kıyılarına çekildi."
Şerif, petrol tankerinin "denizcilikle ilgili yasalara ve kanunlara uymaması ve takip sistemini kapatması" nedeniyle başka gemilerle çarpışma ihtimali bulunduğu için Hürmüzgan Denizcilik ve Liman İşletmelerinin talebi üzerine Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından alıkonulduğunu ifade etti.
İNGİLTERE: KANUNA AYKIRI
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, "Steno Impero adlı petrol tankerinin uluslararası kanunlara aykırı bir şekilde Umman karasularında alıkonulduğu doğrulandı." ifadelerini kullandı.
Hunt, Twitter hesabındaki açıklamasında, acil durumlarda yapılan kabine toplantısının bugün yine gerçekleştirildiğini belirtti.
Toplantıda İngiltere'nin gerilimi düşürme arzusunun bir kez daha teyit edildiğini vurgulayan Hunt, "Steno Impero adlı petrol tankerinin uluslararası kanunlara aykırı bir şekilde Umman karasularında alıkonulduğunun doğrulandığını" ifade etti.
Toplantıda ayrıca Hürmüz Boğazı'nda İngiliz ve uluslararası taşımacılığın güvenliğinin nasıl sağlanacağının da ele alındığının altını çizen Hunt, parlamentonun pazartesi bilgilendirileceğini kaydetti.
"DONALD TRUMP'LA BİR İLGİSİ YOK"
Öte yandan, Hunt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin gerginliği artırdığını savunan ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn'e cevap verdi.
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye akaryakıt ihracatını yasaklayan yaptırım kararları çerçevesinde bir İran gemisini alıkoymasının ardından İngiliz bandıralı geminin durdurulduğunu kaydeden Hunt, "Bunun Donald Trump'la bir ilgisi yok". dedi.
AB'DEN ÇAĞRI
Avrupa Birliği (AB) ve bazı Avrupa ülkeleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz petrol tankerini alıkoymasını kınadı ve Tahran yönetimini gemiyi bir an önce serbest bırakmaya çağırdı.
AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, İran makamları tarafından Hürmüz Boğazı'nda İngiliz petrol tankerinin alıkonulmasından derin endişe duyulduğu bildirildi.
Bu gelişmenin bölgedeki gerginliği tırmandıracağı belirtilen açıklamada, "Gemi ve mürettebatın bir an önce serbest bırakılması ve daha fazla gerilimi önlemek için itidal çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Hollanda, Almanya ve İspanya hükümetleri de İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "Steno İmpero" adlı İngiliz tankerini alıkoymasını kınadı. Hollanda Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yaşanan olaydan ciddi endişe duyulduğu belirtilerek, "Gemilerin serbest ve engelsiz geçişleri büyük önem taşımaktadır. İran'ın, gemiyi ve mürettebatı hemen serbest bırakması gerekir. Hollanda, İngilizlerle dayanışma içinde." ifadesine yer verildi.
İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İran yönetimi, gemiyi en kısa zamanda serbest bırakmaya çağrıldı. Açıklamada, bölgede gerilimi artıracak tüm kararlardan kaçınılması, gemilerin uluslararası sularda seyahat etme hakkının korunması gerektiği kaydedildi.
Almanya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada da İran'ın İngiliz gemisini alıkoymasının güçlü bir şekilde kınandığı belirtildi.
Söz konusu olayın zaten gergin olan durumu daha da tehlikeli hale getirdiği ifade edilen açıklamada, "ortağımız" şeklinde tanımlanan İngiltere ile omuz omuza durulduğu bildirildi. Açıklamada, İran'a en kısa sürede gemiyi serbest bırakması çağrısı yapıldı.
SUUDİLER SERBEST BIRAKTI
Suudi Arabistan'ın, yaklaşık 3 aydır Cidde Limanı'nda 26 kişilik mürettebatıyla alıkoyduğu İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktığı bildirildi.
İran'ın yarı resmi ajansı Mehr'in, ismini açıklamayan yetkililere dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan, 30 Nisan'dan bu yana Cidde Limanı'nda alıkoyduğu İran bandıralı "Happiness 1" adlı petrol tankerini serbest bıraktı.
Haberde, İran Ulusal Tanker Şirketi'ne ait tankerin mürettebatıyla birlikte İran'a doğru denize açıldığı ifade edildi.
Söz konusu tanker, 30 Nisan'da Kızıldeniz'de, Süveyş Kanalı'na doğru hareket halindeyken motoru arızalanmış ve onarılması için Suudi Arabistan tarafından Cidde Limanı'na çekilmişti. İran, Suudi Arabistan'a tankerin bakım masrafları için 10 milyon dolar ödemişti.
Suudi Arabistan'ın tankerin serbest bırakılması için İran'dan günlük 200 bin dolar talep ettiği ancak Tahran'ın bu meblağı ödemeyi reddettiğine ilişkin bilgiler İran medyasına yansımıştı.
Yaklaşık 3 aydır Suudi Arabistan tarafından alıkonulan tankerin, dün İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoymasının ardından serbest bırakılması dikkati çekti.
İRAN CEZAYİR GEMİSİNİ BIRAKTI
İran, Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu Cezayir'in petrol ve doğal gaz üretici şirketi Sonatrach'a ait petrol tankerini serbest bıraktı.
Sonatrach yetkililerden alınan bilgiye göre, İran Sahil Güvenlik Kuvvetleri, dün akşam şirkete ait petrol tankerini birkaç saat süreyle alıkoydu.
Tahran yönetimiyle irtibata geçilmesinin ardından tanker serbest bırakıldı ve Suudi Arabistan'daki Ra's Tennure Rafinerisi'ne hareket etti.
Cezayir'in resmi haber ajansı APS'de yer alan haberde, İran'ın, Sonatrach'ın 2 milyon varil petrol kapasiteli tankerini yükleme yapmak üzere Suudi Arabistan'a seyir halindeyken Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu belirtilmişti.
TANKER KRİZLERİ
İran'ın dün Hürmüz Boğazı'nda biri İngiltere biri de Liberya bandıralı 2 petrol tankerini alıkoyduğu bildirilmişti. İngiliz basını, Liberya bandıralı tankerin işletmesinin İngilizlerde olduğunu yazmıştı.
İran, İngiltere bandıralı Steno İmpero adlı tankeri, denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu ancak İngiliz şirkete ait Liberya bandıralı Mesdar adlı tankerin yoluna devam ettiğini açıklamıştı.
ALIKONULAN İRAN TANKERİ
İngiliz donanması, 4 Temmuz'da Cebelitarık'ta Suriye’ye petrol taşıdığı iddia edilen İran'a ait Panama bandıralı bir tankerin alıkonulmasına dahil olmuştu.
İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık Özerk Yönetimi, İran tankerinin AB'nin Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.
İran, "Grace 1" adlı tankerin alıkonulmasının İngiltere için "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.
İngiliz donanmasına ait HMS Montrose'un geçen hafta Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan 3 İran teknesini uzaklaştırdığı iddia edilmişti. İngiltere bölgeye gemilerini korumak üzere ikinci bir savaş gemisi göndereceğini açıklamıştı.
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