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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.07.2019 - 08:21, Son Güncelleme:

Son dakika! Tamamı muvazzaf 28 askere gözaltı kararı

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Son dakika! Tamamı muvazzaf 28 askere gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması soruşturması kapsamında, 14'ü subay, 14'ü de astsubay olan 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminin, TSK içerisine sızdırdığı ve birebir veya ikili/üçlü gruplar halinde örgütsel olarak "öğretmen" tabir edilen sivil unsura bağlılık yoluyla, birbirini tanımayan hücreler şeklinde örgütlediği mensuplarına terör örgütü lideri Fetullah Gülen ve örgütün sözde TSK sorumlusu "Namık" kod adlı Adil Öksüz tarafından aşağıya doğru silsile yoluyla bir kısım hücrelere talimat verilmesi ve örgüt mensubu asker şahısların fiilen katılması yoluyla gerçekleştirildiği anlatıldı. 

"HALEN DEŞİFRE EDİLMEYEN MENSUPLAR DAHA FAZLA"

FETÖ'nün TSK içerisine sızmış ve halen deşifre edilemeyen mensuplarının sayıca darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu, bu yönüyle terör örgütünün devletin anayasal düzeni ve bekası açısından halen en büyük tehlikeyi ihtiva eden terör örgütü olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Asker şahıs örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca 29 Kasım 2017'den bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt içi iletişim metotlarından biri olarak örgüt mensubu asker şahıslardan sorumlu sivil şahısların asker şahıslarla örgütsel irtibat amacıyla kullandığı büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan örgütsel tarza uygun şekilde irtibat sağlanan ve darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü mensubiyeti nedeniyle haklarında işlem tesis edilmeyen 2 bin 287 asker şahıs şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilmiş, bu şüphelilerden bin 980'i yakalanmış, yakalanan şüphelilerden 515'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunarak örgütsel faaliyet ve mensupları hakkında faydalı bilgiler verdiklerinden bahisle serbest bırakılmış (sabit hat örgütsel irtibatını kabul eden ancak faydasız ve eksik bilgiler veren şüpheliler bu sayıya dahil olmayıp bu tür şüpheliler tutuklama istemiyle sevk edilmiştir), 222'si tutuklama istemiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimlikleri önünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunmaları/delil durumu nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, bin 233'ü ise tutuklanmıştır."

Açıklamada, aynı yöntemle, örgütsel iletişim modeline uygun şekilde irtibat kurduğu tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığa'na bağlı bir yarbay, bir yüzbaşı, 12 üsteğmen ve 14 astsubay olmak üzere 28 muvazzaf asker hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildiği bildirildi.
 
Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi. 

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