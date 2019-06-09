Tam o an... İlginç görüntü... Trafikte son durum
Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde trafik yoğunlaştı. TEM ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde akşam saatlerinden itibaren yaşanan yoğunluğa rağmen İstanbul yönünde trafiğin akışında sorun yaşanmadı. İstanbul’u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük’ün Kemikli rampalarında bayram dönüşü nedeniyle 70 kilometrelik uzun araç kuyrukları oluştu. TEM Otoyolu Düzce kesiminde ise gece saatlerinde trafik durarak ilerliyor. Bayram tatilinin başladığı ilk günlerde çok yoğun olan Ankara istikameti ise bomboş görüntüsü gözlerden kaçmadı.
SAPANCA MEVKİ
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Sapanca Kırkpınar mevkisinde, araç yoğunluğu giderek artıyor, otoyolun Ankara yönünde ise sıkışıklık söz konusu değil.
Gişelerden sonra Kırkpınar, Kurtköy ve Yanık Mahallesi mevkilerinden Kocaeli sınırına kadar trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
Araç yoğunluğu Hasanpaşa mevkisinden Kocaeli sınırına kadar uzanırken, araçların zaman zaman durması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor.
KOCAELİ'DE AKICI TRAFİK VAR
TEM ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde akşam saatlerinden itibaren yaşanan yoğunluğa rağmen İstanbul yönünde trafiğin akışında sorun yaşanmadı.
DÜZCE YOĞUN
9 Günlük Ramazan Bayramı tatilinden dönen sürücülerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle TEM Otoyolu Düzce kesiminde gece saatlerinde trafik durarak ilerliyor. Özellikle Gümüşova Rampaları mevkiinde sürücüler dur kalk yaparak ilerlemeye çalışıyor.
9 Günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününe girildiği Pazar Günü gece saatlerinde İstanbul’a ulaşmak isteyen sürücüler TEM Otoyolu Düzce kemsinde yoğunluğa neden oluyor. Özellikle gece saatlerinde Otoyolun Gümüşova rampaları İstanbul şeridinde oluşan yoğunluk nedeniyle trafik durarak ilerliyor.
Sürücülerin zaman zaman gaz kesmesi nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunda sürücüler dur kalk yaparak TEM otoyolunda ilerlemeye ve mesai yapacakları şehirlere ulaşmaya çalışıyorlar.
Diğer taraftan 9 Günlük bayram tatilinin başladığı ilk günlerde çok yoğun olan Ankara istikameti ise bomboş görüntüsü gözlerden kaçmadı.
70 KİLOMETRE KUYRUK
İstanbul’u Karadeniz’e bağlantısının sağlandığı Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli rampalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özelikle Karadeniz illerinden İstanbul’a dönüşe geçen binlerce araç Karabük, Çankırı ve Bolu il sınırlarını kapsayan 70 kilometrelik kısımda uzun kuyrukları oluşurken, trafik ise zaman zaman durma noktasına geldi. Trafiğin yavaş işlediği yolda olası bir aksaklığın yaşanmaması için Karabük Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken, ağır tonajlı Tır ve kamyonların ise geçişlerine izin verilmiyor.
Sabahın erken saatlerinden itibaren trafiğin yoğun şekilde devam ettiği bölgede uzun araç kuyrukları ise drone ile havadan görüntülendi.
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