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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.01.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Son dakika: Taksim'de meydan kavgası

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Son dakika: Taksim'de meydan kavgası

İstanbul Taksim Meydanı’nı mesken tutan hanutçular, müşteri kapmak uğruna birbirine saldırdı. Tekme tokat kavga eden hanutçuları çevik kuvvet polisi güçlükle sakinleştirdi. Taraflar kavga sonrası birbirinden şikayetçi olmazken, yaşanan arbede anları kameralara yansıdı. İlginç olayda her iki taraf da tekme tokat kavga sonrası birbirinden şikayetçi olmadı.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Taksim Meydanı önceki gün hanutçuların tekme tokat kavgasına sahne oldu. Taksim Meydanı’na gelen turist kafilelerini belirledikleri dükkanlara götürerek komisyon alan hanutçuların arasında müşteri kapma yarışı sırasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine girdi. Rant kavgası yüzünden meydana gelen olayı gören Taksim Meydanı’nda görevli olan çevik kuvvet polisleri kavgaya müdahale etti. 

TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Taraflar arasında tansiyon uzun süre düşmedi. Olayda taraflar güçlükle sakinleştirildi. Ardından olay yerine gelen güven timleri ekipleri tarafları önce kimlik taramasından geçirdi, ardından kavga ile ilgili bilgi aldı. Her iki taraf da tekme tokat kavga sonrası birbirinden şikayetçi olmadı.

Öte yandan, müşteri yüzünden çıkan kavganın arbede anları kameralara yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine tekme ve yumrukla saldırması görülüyor. Ekiplerin araya girmesi sonucu kavganın daha da büyümeden önlenmesi görüntülere yansıyor. 

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