Son dakika... Taksim'de silahlı çatışma

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Taksim Kazancı Yokuşu'nda bulunan bir otelin önünde, iki grup arasında tartışma çıktı.





Kavgaya dönüşen olayda silah kullanılması sonucu 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçanların bulunduğu belirtilen otomobil Mete Caddesi'nde durduruldu. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.



Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerde bir silah ile çok sayıda boş kovan bulundu.

Kavganın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.









