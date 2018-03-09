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    Son dakika... Taksim'de silahlı çatışma

    DHA
    09.03.2018 - 18:17 | Son Güncelleme:

    Taksim Meydanı yakında iki grup arasında çıkan silahlı kavga paniğe neden oldu. Çatışmada 2 kişi yaralandı.

    Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Taksim Kazancı Yokuşu'nda bulunan bir otelin önünde, iki grup arasında tartışma çıktı.

    Taksim'de silahlı kavganın hemen sonrası kameradaTaksim'de iki grup arasında yaşanan silahlı kavganın hemen sonrası kamerada.
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    Son dakika... Taksimde silahlı çatışma

    Kavgaya dönüşen olayda silah kullanılması sonucu 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Olay yerinden kaçanların bulunduğu belirtilen otomobil Mete Caddesi'nde durduruldu. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

    Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerde bir silah ile çok sayıda boş kovan bulundu.
    Kavganın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı ileri sürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.





    Etiketler: Taksim Meydanı , Son dakika , silah sesleri , haber , silahlı çatışma , gündem
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