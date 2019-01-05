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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Uğur AYDIN/TRABZON,(DHA)
05.01.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

Son dakika: Takibe alındı yanındaki paralar ile yakalandı

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Son dakika: Takibe alındı yanındaki paralar ile yakalandı

Trabzon’da olis tarafından yapılan operasyonda FETÖ/PDY’nin 'Erzurum bölge abisi' olduğu iddia edilen F.S. yakalanarak gözaltına alındı. 

Rize’de yürütülen soruşturma kapsamında hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan bir şüpheli için Trabzon İl Emniyet Müdürülğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından Akçaabat ilçesinde bulunan bir gaybubet evine yapılan operasyonda Erzurum’da FETÖ’ye müzahir kurumlarda çalıştığı, ByLock ve Bankasya hesabı olduğu ayrıca Trabzon’da, örgüt adına rehberlik faaliyeti yürüttüğü tespit edilen, ’Erzurum bölge abisi’ olduğu iddia edilen F.S. yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 13 bin 400 dolar, bin 309 TL, 3 cep telefonu ve başka bir kişi adına düzenlenmiş bir kimlik kartı bulundu. Gözaltına alınan F.S. emniyete götürüldü. 

BYLOCK KULLANICISI 12 KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan Trabzon ve İstanbulda düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 12 kişi yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Aralarında, aktif olarak görev yapan hemşire, avukat ve aynı zamanda Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim görevlisi, özel sektör çalışanı, ev hanımı, ihraç öğretmen ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu 5i kadın, 7si erkek olmak üzere 12 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

8 İLDE FETÖ OPERASYONU: 13 GÖZALTI

Ayrıca Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Trabzon merkezli olarak İstanbul, Ankara, Çorum, Hakkari, Burdur, Diyarbakır ve Malatya’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde ankesörlü telefonları kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen, 1 aktif görevli üsteğmen, 4 aktif görevli, 1 ihraç ve 1 istifa olmak üzere toplam 6 astsubay, 1 aktif görevli uzman çavuş, 1 aktif görevli sivil memur ve 3 ihraç askeri okul öğrencisi olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen 13 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. 

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