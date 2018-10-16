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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.10.2018 - 17:18, Son Güncelleme:

Son dakika... Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun konutunda arama

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Son dakika... Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun konutunda arama

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi Türkiye'den ayrıldı. Uteybi’nin saat 17.00’da Atatürk Havalimanı’ndan kalkan Suudi Arabistan Havayolları’na ait uçakla Riyad’a gittiği öğrenildi. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri Uteybi’nin konutuna arama yapmak için girdi.

CNN Türk Muhabiri Sena Alkan'ın haberine göre; Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi, bugün saat 17:00 uçağıyla ülkesine döndü.

Dışişleri kaynakları, Suudi Başkonsolos ile ilgili Türkiye tarafından alınmış bir karar olmadığını belirtiyor. Başkonsolosun, Suudi makamlarla istişare amacıyla çağırılmış olabileceği de iddia ediliyor. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri Uteybi’nin konutuna arama yapmak için girdi. 

BAKAN ÇAVUŞOĞLU 'GİTMEK İSTERSE GİDEBİLİR' DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir soru üzerine, "Suudi Arabistan’ın herhangi bir diplomatı ülkesine gitmek isterse gidebilir, bir kısıtlama yok. Epeyce bir çabadan ve zamandan sonra başsavcılık, uzmanlarla birlikte büyükelçilik binasına girdiler. Dün gece sabah 05:00 gibi çalışmalarını burada tamamladılar. Bugün itibariyle de başkonsolosun rezidansı ve araçlar dahil yine soruşturmalar devam edecektir. Amacımız bellidir. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda kaybolan Kaşıkçı’nın akıbetini öğrenmek, açıklığa kavuşturmak durumundayız. Tüm dünya merak ediyor. Ortada bir can var" diye konuşmuştu.

Ayrıntılar birazdan...

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçıyla ilgili son dakika gelişmesi
Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili son dakika gelişmesi
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (16.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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