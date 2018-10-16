Son dakika... Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun konutunda arama
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi Türkiye'den ayrıldı. Uteybi’nin saat 17.00’da Atatürk Havalimanı’ndan kalkan Suudi Arabistan Havayolları’na ait uçakla Riyad’a gittiği öğrenildi. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri Uteybi’nin konutuna arama yapmak için girdi.
CNN Türk Muhabiri Sena Alkan'ın haberine göre; Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi, bugün saat 17:00 uçağıyla ülkesine döndü.
Dışişleri kaynakları, Suudi Başkonsolos ile ilgili Türkiye tarafından alınmış bir karar olmadığını belirtiyor. Başkonsolosun, Suudi makamlarla istişare amacıyla çağırılmış olabileceği de iddia ediliyor. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri Uteybi’nin konutuna arama yapmak için girdi.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU 'GİTMEK İSTERSE GİDEBİLİR' DEMİŞTİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir soru üzerine, "Suudi Arabistan’ın herhangi bir diplomatı ülkesine gitmek isterse gidebilir, bir kısıtlama yok. Epeyce bir çabadan ve zamandan sonra başsavcılık, uzmanlarla birlikte büyükelçilik binasına girdiler. Dün gece sabah 05:00 gibi çalışmalarını burada tamamladılar. Bugün itibariyle de başkonsolosun rezidansı ve araçlar dahil yine soruşturmalar devam edecektir. Amacımız bellidir. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda kaybolan Kaşıkçı’nın akıbetini öğrenmek, açıklığa kavuşturmak durumundayız. Tüm dünya merak ediyor. Ortada bir can var" diye konuşmuştu.
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