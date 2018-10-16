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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
16.10.2018 - 07:00, Son Güncelleme:

Son dakika: Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda incelemeler sona erdi

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Son dakika: Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda incelemeler sona erdi

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Türk ve Suudi ekiplerin konsolosluktaki incelemeleri tamamlandı. Olay yeri inceleme ekipleri bina içinde, bahçesinde ve çatısında incelemelerde bulundu. Binanın üst katındaki odaların tümünün ışıklarının kapatıldığı ve pencerelerden dışarı mavi bir ışık yansıdığı görülürken polis köpekleri de bahçede arama çalışmalarına katıldı. Konsolosluk içinde inceleme çalışmaları 9 saat sürdü. Öte yandan Beşiktaş Belediyesine ait iki çöp toplama aracı konsolosluğun bahçesinden incelenmek üzere toprak numunesi aldı.

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  • Başkonsoloslukta arama sona erdi
  • Başkonsoloslukta arama sona erdi
  • Başkonsoloslukta arama sona erdi
  • Başkonsoloslukta arama sona erdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Türk ve Suudi ekipleri konsoloslukta inceleme yaptı. 19.15'te başlayan aramalar saat 04.25'te sona erdi. Olay yeri inceleme ekipleri bina içinde, bahçesinde ve çatısında inceleme yaparken, ekipler bina içinde "Luminol" diye adlandırılan özel ışıkla Cemal Kaşıkçı'ya ait olabilecek DNA örneği araması yaptı.

Suudi Arabistanlı ve Türk yetkililerden oluşan heyet, gündüz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ilgili birimlerle görüşme sağladıktan sonra Levent'te bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na geldi. İlk olarak 4 araç ve 9 kişiden oluşan Suudi heyet, saat 17.50'de başkonsolosluğa giriş yaptı. Suudi heyetin gelişinin ardından, Başkonsolosluk binası etrafına güvenlik şeridi çekildi.Ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarında gazeteciler, Başkonsolosluk binasından uzaklaştırılarak şeridin dışına çıkarıldı. Saat 19.15'te ise inceleme yapacak Türk heyet başkonsolosluk binasına giriş yaptı. Olay yeri inceleme ekip aracı da Türk heyet ile birlikte başkonsolosluk binasına geldi. Olay yeri inceleme ekipleri özel giysilerini giydikten sonra araç ve gereçlerini alarak, konsolosluk binasına girdi. Bir süre sonra ek ekipler de gelerek çalışmalara katıldı.

ÇEKİÇ VE BALYOZ SESLERİ

Olay yeri inceleme ekipleri bina içerisinde, binanın çatısında ve konsolosluğun bahçesinde arama ve incelemeler yaptı. Ekiplerin arama inceleme çalışmaları sırasında ara ara içeriden çekiç ve balyoz sesleri duyuldu. 

LUMİNOL IŞIKLA ARAMA

Olay yeri inceleme ekiplerinin ayrıca "Luminol" diye adlandırılan özel ışıkla bina içerisinde DNA örneği aramaları yapmaları da görüntülendi. 

BAHÇEDE KÖPEKLİ ARAMA

Arama ve incelemeler kapsamında "Melo" isimli polis köpeği konsolosluğun bahçesinde dolaştırıldı. Köpeğin bahçede gezdirilmesi kameralar tarafından kaydedildi.

Ayrıca Beşiktaş Belediyesi'ne ait iki çöp toplama aracı da konsolosluğa girdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından çöp toplama araçları da konsolosluktan polis eskortunda ayrıldı. 

İNCELEMELER 9 SAAT SÜRDÜ

19.30 sıralarında başlayan ekiplerin çalışmaları 04.25'te son buldu. Türk ve Suudi heyet çalışmaların ardından konsolosluktan ayrıldı.

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