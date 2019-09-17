Son dakika: “Susamam” şarkısı için suç duyurusu
Rapçi Şanışer’in 17 şarkıcı ile seslendirdiği ve sosyal medyada gündem olan “Susamam” isimli şarkı adliyelik oldu. Bir vatandaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe vererek şarkıyı söyleyen 18 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Şanışer mahlaslı rapçi Sarp Palaur'un 17 şarkıcı ile seslendirdiği "Susamam" isimli geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olmuştu.
Doğa, hayvan hakları, kadına şiddet, adalet, trafik gibi konuları içeren yaklaşık 15 dakika süren şarkının videosunun iki günde 8 milyon kişi tarafından izlendiği öne sürülmüştü.
Dün Çağlayan’daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelen bir vatandaş dilekçe vererek şarkıyı seslendiren 18 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Savcılığın şikayeti kayda aldığı ve suç duyurusu dilekçesini incelediği öğrenildi.
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