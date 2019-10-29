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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.10.2019 - 23:18, Son Güncelleme:

Süre doldu... MSB'den 5 maddelik açıklama: Başlandı!

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Süre doldu... MSB'den 5 maddelik açıklama: Başlandı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, 22 Ekim'de Fırat'ın doğusuna ilişkin Rusya ile varılan mutabakat kapsamındaki hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyetin gösterildiği bildirildi. MSB, Türk-Rus ortak devriyelerinin yakında başlayacağını belirterek "devriye güzergâhlarında mayın, EYP temizlik faaliyetlerine ve keşif uçuşlarına başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rusya ile varılan mutabakata ilişkin açıklama yapıldı.

1. 22 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusuna ilişkin Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Soçi’de varılan mutabakat kapsamındaki hususların yerine getirilmesinde tarafımızca gerekli hassasiyet gösterilmiştir.

2. 150 saatlik sürenin sonunda, Rusya Federasyonu tarafından, YPG’nin ağır silahlarıyla birlikte Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin, ayrıca da Münbiç ve Tel Rıfat’ın dışına çıkarıldığı bildirilmiştir.

3. Mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır. Bu kapsamda devriye güzergâhlarında mayın, EYP temizlik faaliyetlerine ve keşif uçuşlarına başlanmıştır.

4. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, başta DEAŞ ve PKK/YPG olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

5. Böylece bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriye’li kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır.

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