Son dakika... Süngü Tepe'deki patlamanın raporunu açıkladı
Hakkari Süngü Tepe Üs Bölgesi’nde 9 Kasım günü meydana gelen ve 7 askerin şehit olduğu, 25 askerin de yaralandığı, 155 milimetrelik Fırtına obüslerinden daha büyük ve daha uzun menzile sahip 175 milimetrelik M 107 K/M top faciasıyla ilgili kaza raporu belli oldu.
KAMA KOPTU
Milli Savuma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nının oluşturduğu idari ve teknik heyetin incelemesi sonucu faciaya topun arkasında “kama” olarak adlandırılan parçanın olağandışı şekilde kopmasından kaynaklandığı anlaşıldı.
“Kama”nın kopması sonrası namlu gerisinden çıkan alevin atışlarda kullanılacak barutları tutuşturarak zincirleme yangın ve patlamalara sebebiyet verdiği vurgulandı. Kaza raporunda ayrıca şu bilgilere yer verildi:
USULÜNE UYGUN ATIŞ
“Kayıtların incelenmesi ve tanıkların dinlenmesinden, silah ve mühimmatın atışa uygun durumda olduğu, eğitim ve atış göreviyle ilgili hazırlıkların usulüne uygun olarak yapıldığı anlaşıldı. Ayrıca 175 milimetrelik M107 K/M toplarla bugüne (kaza günü kastediliyor) kadar yapılan atışlarda bu tip bir kazanın meydana gelmediği belirlendi.
“KAMA”YA DETAYLI İNCELEME
Adli makamlarca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında atışta kopan topa ait parçaların detaylı teknik analizlerinin yapılması sonucunda kamanın kopma nedeni ve kazanın nihai sebebinin belirlenebileceği değerlendirilmektedir.
175 MM’LİK TOP VE MÜHİMMAT KULLANIMI DURDU
Kazanın nihai sebebi belirlenene kadar tedbir olarak 175 milimetrelik M 107 K/M toplarla, bunlara ait mühimmatın kullanımı durdurulmuş, bölgedeki terörle mücadele harekâtı diğer ateş destek vasıtalarıyla desteklenmeye devam edilmektedir.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle