Son dakika... "Süleyman Soylu istifa edecek" iddialarına Erdoğan'dan çok sert cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dört Afrika ülkesini kapsayan resmi ziyaret için Cezayir'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



SALİH MÜSLİM'İN YAKALANMASI

Salih Müslüm'ün Prag'da gözaltına alınması ve Türkiye'nin iade talebine ilişkin soru üzerine Erdoğan, konuyla ilgili olarak gerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerekse Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yakın bir takipte olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konuyu bir defa adım adım izliyorlar. Malum konunun Interpol ayağı var, konunun tabii oradan istenmesi ayağı var. Bütün bu çalışmaları Dışişleri Bakanımız ve Adalet Bakanımız müşterek yaptıkları çalışmalarla takip ediyorlar. Orayla da gerekli görüşmeleri yapmak suretiyle bir yanlışa düşülmemesi noktasında adımlar atılıyor." diye konuştu.



BM'NİN SURİYE'DEKİ ATEŞKES KARARI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'de ateşkes sağlanması kararı almasına karşın, Doğu Guta'da rejim güçlerinin önceki güne kadar bombalamayı sürdürmesine ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bu konuyla alakalı olarak da BM Güvenlik Konseyi'nin 2401 sayılı kararı, ki bu Suriye'deki Doğu Guta'yı kapsayan ateşkesle alakalı süreç, buradan karar çıktı. Çıkmasına rağmen iki gündür orada bu ateşkes uygulanmıyor. Süreç acımasız şekilde devam ediyor. Malum burayla ilgili biz aylar öncesinden başta sayın Putin olmak üzere sayın Ruhani'ye, 'Çocuk, kadın yaşlı, bu insanları lütfen bize verin, biz bunların tedavilerini ülkemizde yapalım.' dememize rağmen, bunlar bize verilmedi ve rejime bunlar teslim edildiler. Tabii rejimde de bunların akıbeti meçhul. Şu anda durum yine aynı şekilde seyrediyor.



Bugün sayın Macron ile yaptığım görüşmede bu konuyu etraflıca inceledik. Macron'un da bu konudaki hassasiyetini çok açık, net biçimde gördüm. Kendilerinin de aynı şekilde buradan rahatsızlığını bizzat kendi ifadeleriyle anlamış bulunuyorum. Bizler de bunu yine hem BM Güvenlik Konseyi'ndeki ülkelerle, BM'de ayrıca takip etmek suretiyle Doğu Guta'daki bu zulmün bir an önce son bulması yolunda takipçisi olacağız. Ağırlıklı olarak da sayın Putin ile bu konudaki görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Aynı şekilde İran ile bu konudaki görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Dışişleri Bakanımla yine muhataplarıyla bu süreci takip edeceğiz."



SÜLEYMAN SOYLU'NUN İSTİFA EDECEĞİ İDDİALARI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hafta sonu Trabzon'da açıklamaları oldu. Bu açıklamaların ardından kendisi görevden mi ayrılacak yoksa bir kabine revizyonu mu söz konusu?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Bu söylenenler veyahutta bu ifadem belki biraz ağır olacak ama ahlaksız troller vasıtasıyla yapılanlar, bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. İçişleri Bakanımızın Trabzon'daki konuşmasında belli bir yerinde bir duygusallık şahsıyla alakalı olabilir ama ben de kendisiyle dün akşam görüştüm. Böyle bu trollerin yapmış olduğu açıklamalardaki bu tür kabine vesaire falan bunlarla alakalı hiçbir şey söz konusu değil. Arkadaşımızın istifası vesaire bu tür şeyler asla söz konusu değil. İşte bu trol ahlaksızlıkları maalesef ülkemizin kendi içindeki birlikteliğini, beraberliğini bozmaya yönelik atılan adımlardır. Biz emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'yi troller idare etmeyecek. Türkiye'yi biz idare ediyoruz, biz idare etmeye devam edeceğiz. "