Son dakika: Åžule Ã‡et davasÄ±nda hÃ¼kmÃ¼n gerekÃ§esi aÃ§Ä±klandÄ±

Gazi Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencisi Åžule Ã‡et'in, 29 MayÄ±s 2018 tarihinde lÃ¼ks plazanÄ±n 20'nci katÄ±ndan dÃ¼ÅŸerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle ilgili 31'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼len dava geÃ§en 4 AralÄ±k'ta sonuÃ§landÄ±. Mahkeme, sanÄ±klardan Ã‡aÄŸatay Aksu'ya, mÃ¼ebbet ve 12 yÄ±l 6 ay, sanÄ±k Berk Akand'a ise 18 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ± verildi.

Mahkemenin gerekÃ§eli kararÄ± da aÃ§Ä±klandÄ±. Kararda, sanÄ±k Ã‡aÄŸatay Aksu'nun Åžule Ã‡et'e yÃ¶nelik zorla nitelikli cinsel saldÄ±rÄ± eylemini gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi, Ã‡et'in bu durumu kabullenmeyerek, kendisine tepki gÃ¶sterdiÄŸine dikkat Ã§ekildi. SanÄ±k Aksu'nun, Ã‡et'in plazadan ayrÄ±lmasÄ±na izin vermediÄŸi bunun sonucunda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "SanÄ±k Aksu, yÃ¼ksek dÃ¼zeyde alkollÃ¼ olmasÄ±nÄ±n verdiÄŸi etki ile de ÅŸikayet edileceÄŸini ve zor durumda kalacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek, maktuleyi darp ettiÄŸi ve boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±kmasÄ± nedeniyle bu aÅŸamada Ã¶len veya darbÄ±n etkisi ile ÅŸuurunu kaybedip, bayÄ±lmÄ±ÅŸ olan maktuleyi Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nerek, intihar gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ vermek iÃ§in binanÄ±n 20'nci katÄ±nda bulunan ofisin aÃ§Ä±k penceresinden aÅŸaÄŸÄ±ya atmak suretiyle, iÅŸlediÄŸi cinsel saldÄ±rÄ± suÃ§unu gizleme ve bu suÃ§un delillerini ortadan kaldÄ±rmak amacÄ±yla 'nitelikli kasten Ã¶ldÃ¼rme', 'nitelikli cinsel saldÄ±rÄ±' ve 'kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma' suÃ§larÄ±nÄ± iÅŸlemiÅŸtir" ÅŸeklinde kararÄ±n gerekÃ§esi aÃ§Ä±klandÄ±.

Â