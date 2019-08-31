Son dakika! Sokak ortasında dehşet saçmıştı... Yakalandı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, Salih Durmuş ile Melike Baştürk’ü öldürdüğü iddiasıyla aranan katil zanlısı N.B., cinayetten sonra kaçtığı Yalova’da polis ekiplerince yakalandı.
Zanlı N.B.’nin, soruşturmanın yürütüleceği Tekirdağ’a getirileceği bildirildi.
Katin zanlısı N.B.'nin Melike Baştürk'ün boşanma davası açtığı eşi ve Salih Durmuş'un da asker arkadaşı olduğu tespit edildi.
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