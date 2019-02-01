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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.02.2019 - 08:42, Son Güncelleme:

Son dakika: SMA hastaları bugünden itibaren ilaçlarını alabilecek

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Son dakika: SMA hastaları bugünden itibaren ilaçlarını alabilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SMA hastalarının bugünden itibaren ilaçlarını alabileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda SMA hastaları için müjdeyi duyurmuş, tip 1 tedavisinin ardından tip 2 ve tip 3 ilaçlarının da geri ödeme listesine alındığını açıklamıştı.

"BUGÜNDEN İTİBAREN ALABİLECEKLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geri ödeme listesine alınan ilaçların ödenmesine bugün itibariyle başlandığını belirtti. Karar Resmi gazetede dün gece yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 “10 İLACI DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALDIK”

Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemeler ile birlikte 10 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını, yurtdışı ilaç sayısının 400’e, yurtiçi ilaç sayısının da 8 bin 562’ye ulaştığını açıkladı.

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar, başta SMA olmak üzere, kulak, burun, boğaz enfeksiyon ve cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Ortodontik diş tedavileri gibi işlemler için tebliğde yeniden düzenleme yapılarak erişilebilirlik arttırıldı. Ayrıca biyonik kulak cihazları da devlet üniversite hastanelerindeki ameliyatlarda kullanılmaya başlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun vatandaşlarımızın ilaçlarının temini konusunda önemli bir görev yürüttüğünü belirten Bakan Selçuk, “Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemi, dünyanın en kapsamlı sosyal güvenlik uygulamasıdır” dedi.

“SMA HASTALARIMIZIN İLAÇLARININ TEMİNİ İÇİN ÇOK YOĞUN VE HASSAS BİR SÜREÇ YÖNETTİK”

Bakan Selçuk, "SMA hastalarımız için Tip-1 tedavisinde kullanılan ilaçlar halihazırda SGK ödeme kapsamındaydı. Tamamen insani bir yaklaşımla Sağlık Bakanlığımız ile birlikte Tip 2 ve tip 3 ilaçlarının temini için tüm imkanlarımızı seferber ettik, ilaçların temini için çok yoğun ve hassas bir süreç yönettik. SMA hastalarımızın ilaç ve tedavilerini devlet güvencesi altına aldık. Bakanlık olarak vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü tedavi ve ilacı dünyanın neresinde olursa olsun erişime açmak için çalışıyoruz.” dedi.

“TİP 1-2-3 EVRESİNDE GEREKLİ İLAÇ MASRAFLARINI KARŞILIYORUZ”

Sağlık konusunu hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmediklerinin altını çizen Bakan Selçuk, “SMA hastalığının tip1, tip2 ve tip3 evresinde gerekli ilaç masraflarını karşılıyoruz. İlaca erişimde hiç bir sorun olmayacak.” dedi

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi asıl önemli olanın bu ve benzeri ilaçların Türkiye’de üretilmesi olduğunu belirtti.

Ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa olmasını dileyen Bakan Selçuk, yeni düzenlemenin vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

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