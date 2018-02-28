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    Son dakika: Skandal sözlere jet iddianame... İşte istenen ceza

    AA
    28.02.2018 - 17:08 | Son Güncelleme:

    Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında kullandığı ifadeler üzerine sunucu Ahmet Keser'in "Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılması istendi. RTÜK de skandal sözler sonrasında Akit TV'ye üç kez program durdurma ve yüzde 3 oranında para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

    KÜÇÜKÇEKMECE Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin iki ayrı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık, Keser hakkında "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı.

    Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti.

    Ahmet Keser'in yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

    RTÜK’TEN CEZA

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Gün Başlıyor" isimli programda sunucu Ahmet Keser'in sarfettiği sözleri nedeniyle Akit TV'ye üç kez program durdurma ve yüzde 3 oranında para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

    Bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında, Akit TV'de yayımlanan ve sunuculuğunu Ahmet Keser'in yaptığı "Gün Başlıyor" isimli programın 26 Şubat tarihli yayını ele alındı.
    Söz konusu yayında sunucu Keser'in "Afrin Harekatı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin sivilleri öldürdüğü" söylemlerine tepki olarak, "Niye öldürsün ki abi, zaten orada sivil olsa Türkiye Cumhuriyeti ordusu orada neden olsun ki... Bir kere varlık sebebini önce bir şöyle düşünelim, niye olsun ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusu sivil öldürmeye oraya niye gitsin ki abi? Yahu sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler... Di mi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var." sözlerini sarf ettiği belirlendi.
    Üst Kurul, Keser'in kişilere karşı kışkırtıcı ve hedef gösteren ifadelerde bulunduğu, yorumlarında bazı kişi ile kurumlara yönelik hakaret ve küçük düşürücü söylemleri kullandığı, yayınlarında argo ile küfürlü sözler sarf ettiği kanaatine vardı.

    6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünün ihlal edildiğini belirleyen Üst Kurul, söz konusu yayın için Akit TV'ye müeyyide uygulanması kararını aldı.

    Bu kapsamda, kanala üç kez program durdurma ve bu tip ihlallerdeki en yüksek oran olan yüzde 3 oranında para cezası uygulanmasına karar verildi.

    NE OLMUŞTU?

    Programın sunucusu Ahmet Keser, terör örgütü yandaşlarının 'Afrin'de sivil ölüm' kara propagandasına tepki gösterirken şoke eden sözlere imza atmıştı. Keser, "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler, di mi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" ifadelerini kullanmıştı. 

    Keser'in bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal da bugün Keser'e çok sert tepki göstermişti. 

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    Etiketler: Akit , iddianame , dava , son dakika
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