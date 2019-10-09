Son dakika... Siyasilerden peş peşe açıklamalar

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY

Kahraman Ordumuz;

#BarışPınarıHarekatı ile sınırlarımızın emniyetini, Fırat’ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacaktır.

Allah şanlı ordumuzu muzaffer eylesin!

MECLİS BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP

"Barış Pınarı Harekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun."



TBMM BAŞKANVEKİLİ LEVENT GÖK

''Hiçbir arkadaşımızın ayağına çakıl taşı gelmesini arzu etmeyiz. Umarım kısa sürede harekat sonuçlandırılır. Hepimizin özlem duyduğu, Türkiye'nin güvenliğinin sağlandığı, kimsenin tehdit altında hissetmediği, tüm dünyaya adaleti, hukuku, insanlara olan saygısını gösteren anlayış içinde bu harekatın başarılı geçmesi dileğiyle TSK ve devletimize başarılar diliyorum. Allah onların yanında olsun.''

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU



Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan #BarışPınarıHarekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için… Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin.



MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ

"Milliyetçi Hareket Partisi Barış Pınarı Harekatı’nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu eşgüdüm ve işbirliği halinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımak hedefiyle muazzam bir harekatın içindedir. Terör örgütlerinin belinin kırılması, Türkiye’yi kuşatma ve kundaklama niyetine haiz mihrakların oyunlarının bozulması artık kaçınılmaz bir mecburiyettir. Türkiye Cumhuriyeti, saat 16.00 itibarıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı'yla bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır. Türk milleti terörle yaşamaya alışmayacak, bu zillete asla tahammül etmeyecektir. ABD Başkanı’nın gelgitleri, tehdit dolu ifadeleri, aba altından sopa gösteren açıklamaları hiçbir şart altında itibar ve değeri olmayan zorba yaklaşımlar olarak anılacaktır.''

HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK

"Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın. #BarışPınarıHarekatı"

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK

"Ulusal güvenliğimiz başta olmak üzere bölgenin istikrarı ve barışı, terör gruplarının temizliği için TSK #BarışPınarıHarekatı'nı başlattı. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin."

TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN

"Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için dün olduğu gibi yarın da gerekli tüm önlemleri hükümet olarak alıyoruz.

Rabbim barışın tesisi için sefere çıkan Mehmetçiklerimizi korusun, muzaffer kılsın. Dualarımız sizlerle. #BarışPınarıHarekatı"

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM

"Rabbim askerlerimizi korusun, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin. #BarışPınarıHarekatı"

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK

"Türkiye, topraklarında huzur ve terörle mücadele için gerekli adımları her daim atacak güçtedir. Rabbim barışın tesisi için sefere çıkan Mehmetçiklerimizi korusun, muzaffer kılsın. #BarışPınarıHarekatı"

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI MEHMET CAHİT TURHAN

"#BarışPınarıHarekatı başlamıştır. Kahraman Mehmetçiklerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Milletimiz tek yürek."

TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ

"Bu yol Aziz bir Milletin huzuru, güvenliği adına çıkılan kutlu bir yoldur. Rabbim yolunuzu açık etsin...

“Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz...”"

ÖZGÜR ÖZEL - CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ

''Her an bekliyorduk. Şu çok barizdi, Trump ile yapılan görüşme ve ardından Trump'ın attığı tweetler; "bana söz verdiler, sınırları geçmeyin" Operasyona ilişkin çok ciddi işaretler veriyordu.

Ve Amerikan askeri varlığının operasyonun yapılacağı yerden çekilmesi bu operasyonun başlamak üzere olduğunu görülüyordu.

Bizim söyleyeceğimiz hiçbir Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin, anneleri evlatlarına kavuşabilsin. Dualarımız askerlerimizle.''

TBMM GRUP BAŞKANVEKİLİ ENGİN ÖZKOÇ

''Türk milletinin her konuda başarıyla girdiği mücadeleden çıkması Meclisimizin yüz akı olacaktır''

MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ LEVENT BÜLBÜL

''Allah yar ve yardımcıları olsun. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde girişilen en önemli operasyonlardan biri. Ciddiyetinin herkes tarafından kavranması gerekir. Basit kısır, siyasi çekişmelerin bu meseleler üzerinden yapılmaması konusunda Meclisin de hassasiyet göstereceğini umuyorum. Bu milli meseledir. Sonuna kadar TBMM, çelikleşmiş iradesiyle devletinin, ordusunun yanında olmalıdır, olacaktır da. Allah hayırlı uğurlu etsin''

TBMM ESKİ BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM

''Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla DEAŞ, PKK/PYD/YPG terör unsurlarını Fırat’ın batısından temizleyerek bölgeye barış ve güvenliğin gelmesini sağlamıştık. Aynı unsurlara karşı bu kez Fırat’ın doğusunda, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın başkomutanlığında Barış Pınarı Harekatı'na başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri’mize başarılar diliyoruz. Allah muvaffak etsin. Türk milleti; dualarıyla, tek yürek kahraman Mehmetlerimizin yanındadır.''

BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ

''Gazamız mübarek olsun. Biz başından itibaren BBP olarak bu harekatın zorunlu, Kıbrıs Barış Harekatı kadar önemli olduğunu ifade etmiştik. Başından beri destekliyoruz zaten. ABD'nin oradaki birliklerini çekmesini bekleniyordu. Bugün-yarın eli kulağındaydı. Harekatın fiilen başlamış olduğunu da bütün dünya duymuş oldu. Türkiye'nin oradaki amacı, hem sınır güvenliğimizi korumak, sınırımızın hemen öbür tarafından bize yönelik tehditleri ortadan kaldırmak; PKK PYD ve DEAŞ'a yönelik bir operasyon bu. Mehmetçiklerimizin muzaffer olacağına inanıyorum.''

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ

''Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmış bulunmaktadır. Türk Ordusu’na sonsuz güven duyuyor, Mehmetçiğimizin sağ salim yurdumuza dönmesini temenni ediyorum. Allah askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun.''