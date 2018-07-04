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    Son dakika... Sivriada açıklarında gemi kazası, bölgeye ekipler sevk edildi

    DHA
    04.07.2018 - 23:55 | Son Güncelleme:

    Sivriada açıklarında bir tanker kuruyük gemisiyle çarpıştı. Kazanın meydana geldiği bölgeye ekipler sevk edildi.

    İmralı Adası'nın 30 mil açıklarında kuru yük gemisi ve tanker çarpıştı.

    Ölü ve yaralının olmadığı kaza bölgesine Bursa’dan ve İstanbul’dan Kıyı Emniyetine bağlı kurtarma gemileri sevk edildi.

    Kuru yük gemisi ve tankerin su almadığı ve batma riskinin olmadığı öğrenildi.

    VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

    Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden şu açıklama yapıldı:

    "Bu gece Sivriada açıklarında meydana gelen gemi kazasında ölü ve yaralı olmayıp herhangi bir çevre kirliliği ve batma riski de bulunmamaktadır. Kazaya karışan gemiler romörkorler eşliğinde demirleme yerine çekilmektedir."

    Kamuoyunun bilgisine sunulur.Ayrıntılar geliyor...

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