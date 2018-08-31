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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
31.08.2018 - 15:23, Son Güncelleme:

Sivas'ta büyük panik! O köy karantinaya alındı

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Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Karadoruk köyünde şarbon şüphesiyle 20 gün arayla iki inek telef oldu. İneğin kanı ile temas eden aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi vücutlarında çıkan çeşitli yaralar nedeniyle hastanede tedavi gördü. Telef olan inekler yakılarak tarım ekiplerince gömülürken köy karantinaya alındı

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  • Sivasta şarbon şüphesiyle köyde panik
  • Sivasta şarbon şüphesiyle köyde panik
  • Sivasta şarbon şüphesiyle köyde panik
  • Sivasta şarbon şüphesiyle köyde panik
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Karadoruk köyünde şarbon şüphesiyle 20 gün arayla iki inek telef oldu. İneğin kanı ile temas eden aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi vücutlarında çıkan çeşitli yaralar nedeniyle hastanede tedavi gördü. Telef olan inekler yakılarak tarım ekiplerince gömülürken köy karantinaya alındı. 
İlçeye 37 kilometre uzaklıkta bulunan 110 nüfuslu Karadoruk köyünde yaşayan evli ve 5 çocuk babası Murat Büyükpınar (47) 20 gün önce sabah saat 05.00 sıralarında 40 ineğinin bulunduğu ahıra girince bir ineğin ölmek üzere olduğunu fark etti. Büyükpınar 20 yaşındaki oğlu İbrahim ve 8 yaşındaki kızı İkra ile birlikte telef olmak üzere olan ineği kesti. Kesilen ineğin etini tüketen aileden kesim sırasında ineğin kanıyla temas eden Büyükpınar ve oğlu Murat ile İkra bir süre sonra rahatsızlandı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralar da çıkan aile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvurdu. Burada şarbon şüphesiyle Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde karantina altında tedavi gördü. 20 gün tedavi gören aileden baba Murat Büyükpınar ile kızı tedavisinin ardından taburcu olarak köydeki evine döndü. Sağlık durumu iyi olan İbrahim'in ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Telef olan inekler yakılarak gömüldü

Tedavisi tamamlanıp eve dönen ailenin 29 Ağustos günü ahırlarında bulunan bir inek daha telef oldu. Bunun üzerine durum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Köye gelen ekipler özel kıyafetlerini giyerek inceleme yaptı. Ahırın yanında 4 metre çukur açan ekipler inekleri yakarak iş makineleriyle buraya gömdü. Telef olan ineklerden alınan numuneler de incelenmek üzere Samsun'a gönderildi. Şarbon şüphesi ile bugün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köy karantina altına alındı. Büyükpınar'ın ahırında ki ve diğer köylerdeki hayvanlarda aşılama çalışması başlatıldı. Köye hayvan giriş ve çıkışlarına da durduruldu.

"Bilinçsiz olarak tükettik"

Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar çıkan Murat Büyükpınar, "Sabah ahıra indiğimde ani bir inek ölümü gerçekleşti. Ben de bilmeyerek kesim yaptım. Kesim yaptıktan üç gün sonra belirtiler başladı. Üniversite hastanesi aciline başvurdum. Şarbon tanısı konuldu. Bir hafta tedavi gördüm. 20 yaşındaki oğlum hala yatmakta tedavi görüyor. Küçük kızım ile ben taburcu oldum. Kestiğimiz hayvanın yarısında çoğunu bilinçsiz olarak tükettik. Geri kalanını da yakarak imha ettik" dedi.

İlçe Tarım ekiplerinin ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptığını ifade eden Büyükpınar, "İkinci ineğin ölümü sonrası ekipler iğne getirdi. Aşılama yaptılar. Başka bir önlem almadan gittiler. İkinci ineğin ölümünün ardından onu kepçe getirerek imha ettik. Hastanede şarbona ait gerekli tüm tedaviler uygulandı" diye konuştu.

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