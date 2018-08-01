Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon... Çatışmada yaralı askerler de var
Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada 4 asker ile 3 güvenlik korucusu ise yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güneyçam üs bölgesi kırsalında insansız hava aracı (İHA) ile yürütülen çalışmalarda, saldırı hazırlığında olan PKK mensubu teröristler tespit edildi. Teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
Çatışma bölgesine takviye birlikler ile taarruz helikopterleri sevk edildi. 5 teröristin silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiği çatışmada, 4 asker ile 3 güvenlik korucusu ise yaralandı. Bölgeden helikopterle alınan yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada da ''Şırnak kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında 01 Ağustos 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu beş silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir.'' denildi.
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