Son dakika... Sır aracın içinden 2 bavul çıktı
Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturmayı yürüten olay yeri inceleme ekipleri Sultangazi'de Suudi konsolosluğuna ait bir aracın bulunduğu kapalı otoparkta incelemelerini sürdürüyor.
CNN Türk Fulya Öztürk'ün aktardığı bilgilere göre, Konsolosluk aracının içinden çıkanlar belli oldu. Emniyet kaynakları, aracın içinden iki bavul çıktığını ve bavuldan da kıyafetlerin çıktığını belirtti.
Henüz Kaşıkçı'nın cesedine ilişkin bir bulguya ulaşılamadı. Ancak ekipler çıkan kıyafetlerden DNA örnekleri aldı.
Ayrıntılar geliyor...
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