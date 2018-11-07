Sınırda sıcak dakikalar! Anında karşılık verildi
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Rasulayn bölgesinden Türkiye tarafına taciz ateşi açan terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK'lı bir terörist, Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Rasulayn bölgesinden Türkiye tarafına uzun namlulu silahla taciz atışında bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca angajman kuralları gereği anında karşılık verilmesi sonucu terörist etkisiz hale getirildi.
Sınır hattında alınan önlemler artırıldı.
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