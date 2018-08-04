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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İSTANBUL (İHA)
04.08.2018 - 17:28, Son Güncelleme:

Şile’de dehşet anları! Deniz kenarında oynayan çocuk gözden kayboldu...

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Şile Ağva’da amcasıyla birlikte deniz kenarında oynayan 11 yaşındaki çocuk dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Haberi alarak olay yerine gelen ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay Şile Ağva’da bulunan bir plajda sabah 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 11 yaşındaki Berrak Subaşı amcası ve kuzeniyle deniz kenarında oynadığı sırada dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine çok sayıda sahil güvenlik, Küçükçekmece Belediyesine ait arama kurtarma ekipleri, jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Denizin dalgalı olması sebebiyle arama kurtarma çalışmaları bir süreliğine durdurulurken, haberi alarak olay yerine gelen küçük Berrak’ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaybolan küçük çocuğun bir akrabası, "Aramalar devam ediyor. Ama maalesef dalga olduğu için bulunamıyor. Arama sabah saat 09.30’dan bu yana sürüyor. Ben babasının öz dayısıyım. Olay anında amcası yanındaydı" dedi.

Dayısı Murat Aygün ise, günübirlik İstanbul’dan tatile geldiklerini söyleyerek, "08.30’da gelmişler, 09.30’da olay olmuş. Yüzmeyi bilmiyordu zaten, deniz kenarında oynarken dalga vurmuş, götürmüş. Amcası ve amcasının kızını da götürmüş su. Onları kurtarmışlar, Berrak’ı kurtaramamışlar. Amcasıyla birlikte gelmişti, anne babası yoktu yanında" diye konuştu.

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