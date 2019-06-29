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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.06.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Son dakika: Şile'de can pazarı... Gözyaşlarına hakim olamadılar

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İstanbul, Şile, Üvezli köyü mevkisinde takla atan araç içerisinde bulunan 4'ü çocuk, biri bebek 8 kişi yaralandı. Kazayı gören yaralıların yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

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  • Şilede can pazarı... Gözyaşlarına hakim olamadılar
  • Şilede can pazarı... Gözyaşlarına hakim olamadılar
  • Şilede can pazarı... Gözyaşlarına hakim olamadılar
  • Şilede can pazarı... Gözyaşlarına hakim olamadılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza Üvezli köyü mevkii Çekmeköy istikametinde meydana geldi. T. T'nin kullandığı 34 DR 4231 plakalı otomobil yağışın da etkisiyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kaza yapan aracı gören vatandaşlar 156’yı arayarak jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

BİRİ BEBEK, BİRİ HAMİLE 8 YARALI

Takla atan aracın içerisinde bulunan şoför T. T. , Z. T., hamile M. T., çocuklardan E. T., Z. T., R. T., Y. T ve bir buçuk yaşındaki S. T. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptı. Takla atan otomobil çekici ile götürülürken kazada yaralanan 8 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı gören M. T. “Yağmur yeni yağmıştı. 60- 70 kilometre hızla geliyorduk. O anda burada yol kaygandı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Arabada 7 kişi vardı “dedi.

7 KİLOMETRE ARADA İKİNCİ KAZA

8 kişinin yaralandığı feci kazadan yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta ise bir beton mikseri yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yan yattı.

Son dakika: Şilede can pazarı... Gözyaşlarına hakim olamadılar


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 34 UT 1116 plakalı beton mikserinin şoförünü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan şoför hastaneye kaldırıldı. 

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