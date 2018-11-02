Son dakika... Sıla'nın avukatından çarpıcı sözler

İşte avukat Rezan Epözdemir'in açıklamaları:

Bir kısım tanıklar beyanda bulunmak istedi. Birisi beyanda bulunacak. Soruşturmanın gizliliğiyle ilgili

Bu tanıkları olaya ilişkin bilgiye haiz olan tanıklar olacak. Bunlar bir şekilde sabah bir kısmı magazin programlarında da yer aldı. Menajerine de mailler atılmış. Başsavcılık makamı uygun gördü, tanıklar dinlenecek.

Soruşturmanın bir an önce nihayete ermesini bekliyoruz biz. Varsa kanun arama özgürlüğümüzü kullanacağız. Yoksa da saygı duyacağız.

Sıla’nın psikolojik durumu merak ediliyor. Biraz önce yanındaydım. Tabi çok zor, kabul edilebilir değil. Bir kadının sanatçının saldırıya maruz kalması kabul edilemez.

Benzer travmaları gördük. Sıla'nın da yaşadıkları kolay değil. 45 dakika süren ağır şiddet var. Bizi aradığında da olayın şokunu yeni atlatmıştı. Ertesi gün doktora götürdük. Koruma talebimizi de başvurmuş olduk.

Vücudunun değişik yerlerinde ekimozlar var. Kamuoyunda şöyle bir algı var. Dosyada başka fotoğraflar da var. Hastanedeki sağlık raporuna göre, kafasından kulaklarına kadar çok ciddi ekimozlar var. Tedavi süreçleri de devam ediyor.

Göz kapaklarının sağı ve solu sararmıştı. Fakat morali iyi. STK'ların, bütün kadınların, toplumun değişik kesimlerinin ve bir çok önemli ismin desteği var.

Şu merkezli değerlendirme yaptık. Bu ülkede fiziksel şiddete maruz kalan, ekonomik gücü olmadığı için, korkutulduğu için, hukuki yollara başvuramayan binlerce kadın var. Sıla gibi toplumda kanaat önderi olan bir kadının, bununla ilgili hak arama özgürlüğünü kullanması aslında şiddet gören kadınların tamamının bir haykırışı.

Kamuoyunda şeyi de duyuyorum. "Keşke böyle bir adım atmasaydı" Bir kadının, böyle bir saldırıyı kabul etmesi mümkün değil.

Efendim 'kolundan tuttum, çektim vesaire... Avrupa'da dünyada en fazla dinlenen istatistiksel verilere göre Tarkan ve Sıla. Sıla, tanınan kıymetli bir sanatçı. Sıla, hiç olmamış şiddet olayını varmış gibi gösterip buradan nemalanacak mı? Sıla'nın buna ihtiyacı yok. Konserlerine binlerce kişi geliyor. Toplumun teveccühüne mazhar olan bir sanatçı. Ne yaptı yani, kendini duvardan duvara mı vurdu? PR, prim mi elde etmeye çalıştı?

Eylemin nasıl olduğu bellidir, sağlık raporu bellidir. Basına yansıyanlar dışında çok kapsamlı fotoğraflar var. Hastane raporu da ortadadır. Tanıklar dinlenmiş olacak. Pazartesi günü itibariyle şüphelinin ifadesine başvurulacak. Başsavcı da olumlu olumsuz bir irade ortaya koyacaktır.

Tanıklar, bir tanesi şoför. İkisi de olayı gördüğünü iddia eden, haber kanallarına da ulaşan; bizim müvekkilimize ulaşan iki hanımefendi. Başsavcılık makamı onları da dinleyecek birazdan.

ÖNCEKİ AYRILIK SEBEBİ ŞİDDET İLE Mİ İLGİLİYDİ?

Ben bir hukukçuyum. Müvekkil ihtiyaç duyarsa açıklar.

AHMET KURAL, SILA'YA ULAŞMAYA ÇALIŞTI MI?

Ulaşma çaba ve girişimleri olmuş. Annesini aramaya çalışmış. Bunlar müspet sonuç vermedi. Böylesine hunharca, ağır fiziksel müdahaleden sonra görüşmek zaten çok mantıklı ve makul de değil. Hukuki husumet bulunduğundan tarafların görüşmesi kanaatimce çok isabetli olmaz.



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