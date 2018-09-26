Siirt'teki terör operasyonu
Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesi İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanında Şırnak'ta konuşlu Çakırsöğüt 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığınca terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sürüyor.
Operasyonda, bir mağara ile 6 noktada yapılan aramada, 6 tüp, 500 kilogram gübre, 3 metre kablo, 125 metre jiletli tel, 13 biksi makineli tüfek mühimmatı, not defteri, terörist kıyafetleri, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Malzemelerden delil niteliğinde olanlar muhafaza altına alındı, diğerleri ise cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildi.
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