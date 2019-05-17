Son dakika... Siirt'te Gri Kategori'deki terörist öldürüldü
Siirt'in Eruh ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Kategori'de aranan Raife Kutlak olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Siirt-Eruh kırsalında 'Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin; terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle Gri Kategoride yer alan Rojbin Gever Mizgin kod adlı Raife Kutlak olduğu tespit edildi" denildi.
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