Son dakika... Serviste hayatını kaybetmişti! Flaş karar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Serviste hayatını kaybetmişti! Flaş karar
GeriGündem Son dakika... Serviste hayatını kaybetmişti! Flaş karar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
17.12.2018 - 15:34, Son Güncelleme:

Son dakika... Serviste hayatını kaybetmişti! Flaş karar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Serviste hayatını kaybetmişti! Flaş karar

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Alperen Sakin'in (3) unutulduğu anaokulu servisinde yaşamını yitirmesine ilişkin haklarında "görevi ihmal" suçundan dava açılan Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu ile şube müdürleri Hüseyin Buldu ve Şener Şan 1'er yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir’de okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümüne ilişkin Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi. Karşıyaka 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu, şube müdürleri Hüseyin Buldu ve Şener Şan ile taraf avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, İzmir Barosunu temsilen avukatlar, Alperen Sakin'in annesi Buket ve babası Serkan Sakin katıldı. 

3 çocuğunun da Almanya'da doğduğunu ve 2 çocuğunun Almanya'da devlete bağlı kreşe gittiğini söyleyen anne Buket Sakin, "Alperen'i o kreşe yollamamızdaki tek sebep tabelasında Milli Eğitim Bakanlığı yazıyor olmasıydı. O yazıya güvenerek gönderdik. Diğer davada yargılanan o şerefsizlerin cesaret aldığı kişiler şuan sanık sandalyesinde oturuyor” dedi. Söz konusu kreşe haber verilerek denetim yapıldığını ileri süren Buket Sakin, “Haber verilmeden denetim yapılsaydı oğlum belki yaşıyor olacaktı. İhmaller zincirindeki denetim eksikliği domino taşlarındaki gibi ilk taşın düşmesine benziyor. Sanıkların en üst sınırdan ceza almasını istiyorum” diye konuştu. 

"Bu olayın cezasız kalmasını istemiyorum” 

Gurbetçi olduklarını dile getiren baba Serkan Sakin ise eşinin elektronik mühendisi olduğunu, Almanya'da rahatlarının yerinde olmasına rağmen Türkiye'ye faydaları olabileceğini düşündükleri için döndüklerini söyledi. Söz konusu kreşin tabelasında Milli Eğitim Bakanlığı yazdığı için devlete güvenerek çocuklarını o kreşe kayıt ettirdiklerini söyleyen Serkan Sakin, "Milli Eğitim Bakanlığına güvenerek suç işlediysek bu suçu kabul ediyoruz. Bu olayın cezasız kalmasını istemiyorum" şeklinde konuştu. 

Müşteki avukatları da sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını isterken, cezada herhangi bir indirim yapılmaması ve cezaların 1/2 oranında arttırılmasını talep etti.  Tüm sorumluluklarını yerine getirdikleri yönünde savunma yapan sanıklar, üzerine atılı suçlardan beraatlerini talep ederken, sanık avukatları ise daha önceki savunmalarını tekrarlayarak müvekkillerinin suçsuz olduğunu söyledi. 

Kararı açıklamak için ara veren hakim, aranın ardından Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu ile şube müdürleri Hüseyin Buldu ve Şener Şan’a “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma” suçundan 1’er yıl hapis cezası verdi. Sanıkların cezasında 1/4 oranında artırım yapan hakim, her bir sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek, cezaların ertelendiğini açıkladı. 

Müfettişlere ve şube müdürüne suç duyurusu 

Hakim, olayın gerçekleştiği Özel Sevgi Yumağı Anaokulunu 3-4 Şubat 2016 tarihlerinde denetleyen maarif müfettişleri N.K.A., S.S. ile B.K. ve aynı okulda 22 Kasım 2016 tarihinde denetim yapan maarif müfettişleri N.K. ile İ.K., anaokulu servis araçlarını denetlemekle görevli Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü M.B. hakkında da “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma” iddiasından Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. 

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (17.12.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: 'Operasyona her an başlayabiliriz'

Serviste hayatını kaybetmişti! Flaş karar

Turistik ilçede hayat felç oldu... 'Bu Türkiye rekoru'

'Siber zorbalıkla' suçlanan Orkun D. gözaltına alındı