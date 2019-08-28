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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burhan CEYHAN/AYDIN (DHA) - İHA
28.08.2019 - 16:46, Son Güncelleme:

Son dakika... Servis otobüsü tarlaya uçtu: 20'si ağır 47 yaralı

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Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapan servis otobüsü, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Alev alan otobüsteki yangın yeşil alana sıçrarken, olayda 20’si ağır 47 kişi yaralandı.

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  • Aydında servis otobüsü devrildi
  • Aydında servis otobüsü devrildi
  • Aydında servis otobüsü devrildi
  • Aydında servis otobüsü devrildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Aydın-Denizli karayolu Yenipazar yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 09 P 1617 plakalı servis otobüsü Nazilli ilçesinden aldığı işçileri Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi’nde bulunan Aydın OSB’deki jant fabrikasına götürmek üzere yola çıktı.

Servis aracı Yenipazar yol kavşağına geldiğinde aynı yöne seyreden bir otomobil önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırınca bir anda otobüsün önünü kapattı. Önüne çıkan araçtan kaçmak için manevra yapan otobüs, kontrolden çıkarak yolun sağındaki demir bariyerlere çarptı. Yaklaşık 50 metre boyunca sürüklenerek demir bariyerleri yıkan otobüs, daha sonra demiryolu ile karayolunun arasında kalan şarampole yuvarlandı.

Sürüklenen otobüsten düşen yaralı işçiler yola savrulurken araçtan çıkamayanlar için ise ölüm kalım savaşı yaşandı. Sürtünme sonucu alev alan otobüste sıkışan yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı. 20’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilen yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Nazilli ve Aydın’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

OTOBÜSTE ÇIKAN YANGIN YEŞİL ALANA DA SIÇRADI

Otobüste çıkan yangının çevredeki yeşil alana da sıçraması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Kaza anında bölgeden geçmekte olan Vali Yavuz Selim Köşger, kurtarma çalışmalarını bizzat takip etti. Vali Köşger, çalışmalar ve yaralıların sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika... Servis otobüsü tarlaya uçtu: 20si ağır 47 yaralı

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