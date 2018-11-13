Son dakika: Sendika baÅŸkanÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ±
LASTÄ°K-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Abdullah Karacan, Sakarya'nÄ±n Arifiye ilÃ§esinde bulunan lastik fabrikasÄ±na ziyarete gittiÄŸi sÄ±rada silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Abdullah Karacan ile birlikte ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen bir kiÅŸi yaralandÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Karacan yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.
AÄŸÄ±r yaralanan Abdullah Karacan ve diÄŸer yaralÄ±, Sakarya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Abdullah Karacan hastanede yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti.
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