Son dakika... Sel sularÄ±na kapÄ±lan RÃ¼zgarâ€™Ä± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Selendiâ€™de, dÃ¼n saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda etkili olan saÄŸanak yaÅŸamÄ± olumsuz etkiledi. YaÄŸmurla birlikte yÃ¼ksek kesimlerden gelen sel sularÄ± Sanayi Deresi ile Selendi Ã‡ayÄ±â€™nda taÅŸkÄ±na neden oldu. Cadde ve sokaklar gÃ¶le dÃ¶nerken, onlarca ev ve iÅŸ yerini de su bastÄ±. BazÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, gÃ¶le dÃ¶nen yollarda mahsur kaldÄ±. Sanayi Deresi ve Selendi Ã‡ayÄ±â€™nÄ±n birleÅŸtiÄŸi, Devlet BahÃ§eli MeydanÄ±â€™nÄ±n bulunduÄŸu noktadaki korkuluklarÄ±n olduÄŸu bÃ¶lÃ¼mde, sel sularÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± oymasÄ± nedeniyle Ã§Ã¶kme meydana geldi. Bu sÄ±rada, korkuluklarÄ±n kenarÄ±nda annesi Dudu (32) ve aÄŸabeyi Efe (9) ile dereyi izleyen RÃ¼zgar Kemal Ã–zdemir, bir anda bulunduklarÄ± yerin Ã§Ã¶kmesiyle sel sularÄ±na kapÄ±lÄ±p, gÃ¶zden kayboldu. Annesi ve aÄŸabeyinin Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ±na koÅŸan dayÄ±sÄ± ZÃ¼lkÃ¼f EryÄ±ldÄ±rÄ±m, hemen suya atlasa da kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu bulamadÄ±. YakÄ±nlarÄ±nÄ±n durumu bildirmesi Ã¼zerine Manisa Ä°l Afet ve Acil Durum MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, jandarma ve TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ekipleri tarafÄ±ndan Selendi Ã‡ayÄ±â€™nda arama- kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ã‡aresiz gÃ¶zlerle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± izleyen baba SÃ¼leyman ve eÅŸi Dudu Ã–zdemir, gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Sinir krizi geÃ§iren Ã–zdemir Ã§ifti, saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince ambulansla Selendi Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kula KaymakamÄ± Osman GÃ¼ven, Selendi Belediye BaÅŸkanÄ± Yasin DumlupÄ±nar, AK Parti Manisa Milletvekili ve KÄ°T Komisyon BaÅŸkanÄ± UÄŸur Aydemir, Selendi Belediye eski BaÅŸkanÄ± ve MHP Manisa 2â€™nci sÄ±ra milletvekili adayÄ± Nurullah SavaÅŸ da olay yerine gelerek arama- kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda bilgi aldÄ±. Protokol Ã¼yeleri, daha sonra taburcu edilen Ã–zdemir Ã§iftini evlerinde ziyaret edip, teskin etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±, â€™geÃ§miÅŸ olsunâ€™ dileÄŸinde bulundu.



â€™ÃœMÄ°TLE BEKLÄ°YORUZâ€™



AK Partili Aydemir, AFAD ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Allah beterinden korusun, bÃ¼yÃ¼k bir afet oldu. Ã‡ok hÄ±zlÄ± yaÄŸan yaÄŸmur sonrasÄ± dereler taÅŸtÄ± ve Selendimizi sel bastÄ± ve derelerdeki suyun Ã§ok hÄ±zlÄ± akmasÄ± sebebiyle merakÄ±ndan deredeki suyu gÃ¶rmek iÃ§in dere kenarÄ±na giden 4 yaÅŸÄ±ndaki RÃ¼zgar Kemal Ã–zdemir yavrumuz, bulunduÄŸu yerdeki topraÄŸÄ±n kaymasÄ± sonucu sulara kapÄ±lÄ±yor ve ÅŸu anda kayÄ±p. AraÅŸtÄ±rmalar devam ediyor. Ãœmitle bekliyoruz. AcÄ±mÄ±z Ã§ok bÃ¼yÃ¼k. Ä°nÅŸallah en yakÄ±n zamanda Ã§ocuÄŸumuzu buluruz, diye dua ediyoruz. Devletimiz burada. TaÅŸkÄ±n sonrasÄ±nda zarar gÃ¶ren evler ve iÅŸ yerlerimizde AFAD MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™mÃ¼zÃ¼n ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. BÃ¼tÃ¼n yaralarÄ± en kÄ±sa zamanda saracaÄŸÄ±z; ama Ã§ocuÄŸumuzun kaybolmasÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerimizi Ã§ok artÄ±rdÄ±" diye konuÅŸtu.



ARAMA- KURTARMA Ã‡ALIÅžMALARI SÃœRDÃœRÃœLDÃœ



DÃ¼n gece yarÄ±sÄ±na kadar sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len kÃ¼Ã§Ã¼k RÃ¼zgarâ€™Ä± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan sonuÃ§ alÄ±namayÄ±nca ara verildi. BugÃ¼n gÃ¼nÃ¼n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla birlikte arama- kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na yeniden baÅŸlandÄ±. MÄ±dÄ±klÄ± KÃ¶prÃ¼sÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalara Ã–zdemir ailesinin yakÄ±nlarÄ± ile bazÄ± ilÃ§e sakinleri de destek verdi. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n Selendi Ã‡ayÄ± boyunca devam ettiÄŸi bildirildi.





