Son dakika... Sel felaketinin ardından Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Sel felaketinin ardından Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
GeriGündem Son dakika... Sel felaketinin ardından Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
18.08.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Son dakika... Sel felaketinin ardından Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Sel felaketinin ardından Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü altgeçidine gelerek incelemelerde bulundu. İmamoğlu esnafa 'Allah beterinden korusun. Maddi-manevi yanınızdayız' dedi. İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan sel felaketiyle ilgili canlı yayında CNN TÜRK Muhabiri İsmail Umut Arabacı'nın sorularını yanıtlayarak şu açıklamaları yaptı:

"Öncelikle tabi Fatih bölgesine 114 kilo civarında bir yağış düştü. Diğer ilçelerimizde de 40-45 kilogram bir yağış oldu. Arkadaşlarım 3800 civarındaki personel İstanbul'daki bu bölgelere müdahale etti. Yoğun bir emek gösterdiler.

"GECİKME OLMASI BİZİ ÜZDÜ"

Ama tabi burada Meteoroloji'nin 12.30 itibariyle uyarısı ulaştı, biraz geç kalındı. Hatta oradaki uyarıda 40 kilonun altında bir yağış uyarısı vardı. Burada gecikme olması bizi üzdü açıkçası.

Daha sıkı ve yoğun iletişim ve tespit süreci oluşmalı diye düşünüyorum. Bir başka şey İstanbul'un uzun yıllardır bu ve buna benzer manzaraları, hatta ne yazık ki onlarca insanımızın öldüğü afetler yaşandı. Bu bir seferberliktir. Yeni iklim düzenine, yağış düzenine göre alınması gereken tedbirleri planlayıp hayata geçireceğiz.

Özellikle bulunduğumuz bölümde, tarihi yarım adada pis ve yağmur suyu kanalları iç içe. Tümüyle bunları ele almamız gerektiğinin farkındayız.

GEÇ MÜDAHALE ELEŞTİRİLERİ...

Uyarı dediğim mekanizma da tam onun için. Bu tür uyarılar sağlıklı işlediği takdirde bu tür yerlerde biz; bir kısım pompa ve bunun gibi aletlerle bekleme şansımız olurdu. Buradaki uyarı mekanizması geç işlemiştir. Buradaki esnafımızın sıkıntısını görüyoruz. Yeraltı geçişleri, özellikle burada deniz seviyesinin alrına inilen noktalarda ne kadar aşılabilir, kurulması gereken düzen

Burada pompayla çözüm değil. Buralara kalıcı çözüm - biçim oluşturmamız lazım.

Soru: Dün yağmur yağdığında İstanbul'da olmadığınız sosyal medyada çok eleştirildi. Bir açıklamanız olacak mı?

İnsan oğluyuz. Başka yerde de olabilirdik. Ailemin yanında tatile gitmiştim birkaç günlüğüne. Ondan önce de iki gün Nevşehir'deydim. Hacı Bektaş Veli anmalarına katıldım. O da tatil diye geçiyor. Ama sorumluluklarımız da var. Aileye karşı sorumluluğumuz da var.

Ama insanların sadece bu bir yağmur düzeni yani yaklaşık 40 günlük görev süremizde, yağmur düzenini ve burada yaşanan olayları; 20-25 yıldır kenti yöneten anlayışın sonrasındaki 40 güne yüklemenin anlamı neyse, benim tatilde oluşumu yadırganların söylediklerinin de anlamı o kadar. Çok basit cümleler, seviyesi düşük cümleler."Son dakika... Sel felaketinin ardından Ekrem İmamoğlundan açıklama

Eminönü alt geçidindeki çarşıyı su bastıİSTANBUL'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Eminönü'ndeki taşıt ve yaya alt geçitlerini su bastı. Yaya alt geçitinde yer alan dükkanlardaki mallar kullanılamaz hale geldi. Çarşı esnafı, yaklaşık 2 milyon liralık zararlarının meydana geldiğini söyledi. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Eminönü'ndeki yaya alt geçidinde yer alan çarşıdaki dükkanları su bastı. Çarşıya dolan metrelerce su nedeniyle iş yerleri su altında kaldı.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Araç baraja uçtu: 5 kişiden 3'ü kayıp
Rekor yağış sonrası oluşmuştu... Harekete geçildi
İstanbul Valiliği çarpıcı rakamı açıkladı ve uyardı
Bolu Dağı’nda otobüs TIR’a çarptı: Yaralılar var