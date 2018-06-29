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    Son dakika: Savcılık Alattin Çakıcı için soruşturma başlattı

    İHA
    29.06.2018 - 23:16 | Son Güncelleme:

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Çakıcı imzasıyla kamuoyuna duyurulan basın bildirisinde bir kısım gazetecilere yönelik tehdit içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Alaattin Çakıcı imzası ile kamuoyuna duyurusu yapılan basın bildirisinde bir kısım gazetecilere yönelik olarak tehdit içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nın 106/2-d maddesinde düzenlenen örgütün korkutucu gücünden istifade suretiyle ölümle tehdit, halk arasında korku, kaygı oluşturmak amacı ile tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlarından dolayı resen soruşturma açılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

     

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    Etiketler: Savcılık , Savcılık soruşturması , son dakika , haberler
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