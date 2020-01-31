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İdris TİFTİKCİ - DHA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 16:22,Son Güncelleme:/

Son dakika… Sarıyer’deki polis okulunda uyuz tatili

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Son dakika… Sarıyer’deki polis okulunda uyuz tatili

Sarıyer'de bulunan Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu, uyuz salgını nedeniyle 10 gün süreyle tatil edildi.

Okulda eğitim gören bazı öğrencide baş gösteren uyuz nedeniyle Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu 10 gün tatil edildi. Okulda eğitim gören çok sayıda polis adayında tespit edilmeye başlayan ve hızla yayılan uyuzun önüne geçmek için okul yönetimi tarafından alınan kararla, okul ile yurt ve lojmanların içerisinde bulunduğu kampüs boşaltılıp ilaçlamaya alındı.

Son dakika… Sarıyer’deki polis okulunda uyuz tatili


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