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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.05.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

Son dakika... Sarıyer'de apartmanda yangın

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İstanbul Sarıyer’de 5 katlı bir binada çıkan yangında 20 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Sarıyer Nuripaşa Caddesi’nde bulunan 5 katlı binanın deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadaki yangını gören mahalleli panikle sokağa dökülürken, bazı vatandaşlar ise itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Son dakika... Sarıyerde apartmanda yangın

VATANDAŞLAR BİNADA MAHSUR KALDI

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine dumanlar binanın içini sardı. Dumanları fark eden vatandaşlar binadan çıkmak için uğraşsa da başarılı olamadı. Merdivendeki dumanlar nedeniyle cama çıkan vatandaşlar yardım için itfaiye ekiplerini bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı.

Son dakika... Sarıyerde apartmanda yangın

20 KİŞİNİN İMDADINA İTFAİYE YETİŞTİ

Olay yerinde bir yandan yangına müdahale eden ekipleri, bir yanda da mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde engelliler ve çocuklar öncelikli olmak üzere bina sakini 20 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında mahsur kalan yakınlarını görmek isteyen vatandaşların yaşadığı panik polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, binadan kurtarılan bazı çocuk ve yaşlılar sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Son dakika... Sarıyerde apartmanda yangın

YANGIN 1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Vatandaşların kurtarılması sonrasında ekipler yangını söndürmek için uzun süre uğraştı. Ekiplerin yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürerken, polis ekipleri ise çalışmaların ardından yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Son dakika... Sarıyerde apartmanda yangın

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