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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
03.04.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Son dakika... Sarıyer'de oylar yeniden sayılacak

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Son dakika... Sarıyer'de oylar yeniden sayılacak

İstanbul Sarıyer'de, İlçe Seçim Kurulu'nun kararı üzerine sandık kurullarınca geçersiz kabul edilen oylar yeniden sayılacak.

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Hüseyin Cevahiroğlu tarafından Sarıyer İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na sunulan dilekçede, büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy kullanılan tüm sandıklarda AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'a verilen 6 bin 351 oy geçerli olmasına rağmen geçersiz sayılarak kayda geçirildiği belirtildi.

Bu oylara ilişkin sandık kurulu üyeleri ve müşahitlerce sandık başında yapılan itirazların sandık kurullarınca dikkate alınmadığı aktarılan dilekçede, "Söz konusu sandıklarda müşahitlerimiz tarafından yapılan gözlemler neticesinde, geçersiz sayılan 6 bin 351 oyun tamamı partimize ait olup bunlardan bir kısmı oy pusulasının lekeli olması, açılırken kazaen yırtılması, oy pusulasının birinde iki ayrı partiye tercihte bulunmuş olunması halinde büyükşehir belediye başkanlığı oy pusulasının geçersiz sayılması, muhtarlık oy pusulasından iki tane çıkması nedeniyle geçersiz sayılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Cevahiroğlu tarafından verilen ayrı bir dilekçede de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin oy pusulalarının tüm sandıklarda yeniden sayılması talep edildi.

AK Parti'nin bu talepleri Sarıyer İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca değerlendirildi.

İlçe Seçim Kurulu, tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylarının sayılmasına ilişkin talebi, "somut deliller sunulmadığı" gerekçesiyle yerinde görmedi. Bu itirazı reddeden kurulun kararına AK Parti üyesi ve memur üyeler muhalefet etti.

AK Parti'nin geçersiz oylarla ilişkin itirazının seçime katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının lehine olabileceğini değerlendiren ilçe seçim kurulu, tüm sandıklardaki geçersiz oyların yeniden incelenmesini uygun gördü.

Seçim kurulu, sandık kurullarınca geçersiz sayılan tüm oyların seçime katılan tüm partilere şamil olmak üzere yeniden sayılmasının kabulüne karar verdi. Kurulun bu kararına CHP, HDP ve Saadet Partisi üyeleri muhalif kaldı.

 

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