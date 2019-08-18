Son dakika... Sarıyer'de minibüs denize uçtu! 6 kişi yaralı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Sarıyer'de minibüs denize uçtu! 6 kişi yaralı
GeriGündem Son dakika... Sarıyer'de minibüs denize uçtu! 6 kişi yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA
18.08.2019 - 07:09, Son Güncelleme:

Son dakika... Sarıyer'de minibüs denize uçtu! 6 kişi yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Sarıyer'de minibüs denize uçtu! 6 kişi yaralı

İstanbul Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği minibüs, sahilde balık tutan 2 kişiye çarptıktan sonra denize uçtu. Kazada, balık tutan 2 kişi ile minibüste bulunan 2'si kadın 4 kişi yaralandı. Balık tutan 2 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

9
  • Balıkçılara çarptı, denize uçtu...
  • Balıkçılara çarptı, denize uçtu...
  • Balıkçılara çarptı, denize uçtu...
  • Balıkçılara çarptı, denize uçtu...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi'nde meydana geldi. Sarıyer istikametinden Beşiktaş istikametine giden Mehmet Furkan'ın kullandığı 34 M 2066 plakalı minibüs, Haydar Aliyev Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. İlk olarak kaldırıma çıkan minibüs, sahildeki otelin önünde balık tutan Tevfik Ulucan ile Murat Akcan'a çarptı. Ardından savrulan minibüs yaklaşıl 50 metre sürüklendikten sonra denize uçtu.

ARAÇTAKİLERİ MARİNA ÇALIŞANLARI KURTARDI

Denize uçan minibüsteki Seda E., Hande G., Ahmet A. ve minibüs sürücüsü Mehmet Furkan'ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstmarina çalışanları kurtardı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ilk müdahaleleri sonrası çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan minibüsün balık tutarken çarptığı Tevfik Ulucan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MİNİBÜS GÜN AĞARINCA ÇIKARILACAK

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, denize uçan ve Küçükköy, Gaziosmanpaşa hattında dolmuş olarak çalıştığı öğrenilen minibüsün gün ağarınca çıkarılacağı öğrenildi.

MARİNA ÇALIŞANI YAŞANANLARI ANLATTI

Denize uçan minibüstekileri kurtaran İstmarina çalışanlarından Muhammet Yazıcı yaşananları anlattı. Yazıcı, "Minibüste 4 kişi vardı. Birisi orada tutunuyordu. 3 kişi minibüsün içerisindeydi. Birisini camdan aldık. Tam diğerlerini alırken minibüs dibe battı. Sonra onlar kendi imkânlarıyla yukarı çıktı. Yüzme bilmiyoruz kurtarın bizi dedi. Biz tekrar bota atlayıp, iki bayanı aldık. Herkesi çıkardık. Bize söylenen minibüste 4 kişi olduğuydu. 4 kişiyi de kurtardık" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Araç baraja uçtu: 5 kişiden 3'ü kayıp
Rekor yağış sonrası oluşmuştu... Harekete geçildi
İstanbul Valiliği çarpıcı rakamı açıkladı ve uyardı
Bolu Dağı’nda otobüs TIR’a çarptı: Yaralılar var