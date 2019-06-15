Son dakika...Şanlıurfa'yı karıştıran kavga: 6 kişi öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Çeltik Mahallesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden İzol aşireti mensupları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, bazı kişiler yaralandı. Kavgadan kaçanların içinde bulunduğu otomobilin yolda çarptığı 2 kişi de yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Çeltik Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki
aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Zozan (42), Mustafa Serdar (24), Meral (42) ve Hakkı İzol (49) hayatını kaybetti, Cihan (55), Serhat Ferman (28), Cemal (55), Yusuf (15) ile Mehmet Metin İzol (24) yaralandı.
Araçla kaçan şüphelilerin olay yerine yaklaşık iki kilometre uzaklıktaki Karakoyunlu Mahallesi'nde çarptığı Rıdvan Buluş (30) ve Serdar Delen (31) de yaşamını yitirdi.
Gerginlik yaşanan ilçede geniş güvenlik önlemi alınırken, yaralıların getirildiği hastane bahçesinde taraflar arasında çıkan arbede ise polislerin havaya uyarı ateşi açmasıyla güçlükle engellendi.
Bu arada, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Siverek Devlet Hastanesine giderek yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı ve güvenlik önlemlerini inceledi.
Yaşananların ardından hastaneye gelen Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, olayda 6 kişinin öldüğünü söyledi.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 6 kişinin öldüğü olaylarla ilgili yapılan açıklamada, olayların başlangıcının arazi kavgası olduğu belirtildi.
Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Siverek ilçesine bağlı Çeltik Mahallesi'nde 15 Haziran 2019 günü saat 09.00 sıralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavganın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucunda, olay yerinde 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralıların hasta yakınları tarafından hastaneye sevki sırasında meydana gelen trafik kazası sonucunda da 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı vatandaşlarımız ilk müdahalelerinin ardından bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. İlçe genelinde gerekli tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır” denildi.
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