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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - Fotoğraflar: DHA-AA
Haber Giriş: 13.11.2019 - 23:08, Son Güncelleme:/

Son dakika... Şanlıurfa'da cephanelikte patlama

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde meydana gelen iki ayrı patlamada 17 personel yaralandı.

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  • Cephanelikte patlama 9 yaralı...
  • Cephanelikte patlama 9 yaralı...
  • Cephanelikte patlama 9 yaralı...
  • Cephanelikte patlama 9 yaralı...
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Dün gece saat 22.30 sıralarında Şanlıurfa kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanılığı çevresinde 2 patlama meydana geldi. Kentin hemen tamamında duyulan şiddetli patlamaların ardından ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Son dakika... Şanlıurfada cephanelikte patlama

VALİ ERİN: PATLAMA TERÖR SALDIRISI KAYNAKLI DEĞİL

Patlama sonrası 20'nci Tugay Komutanlığı'nda incelemede bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Patlamadaki yaralı sayısının 17 olduğunu ifede eden Vali Erin, "Akşam saatlerinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 1 sivil ve 16 askeri personel olmak suretiyle 17 kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. Gerekli tedbirleri aldık ve çalışmamız devam ediyor. Şu anda herşey kontrolümüz altında. Olayla ilgili sosyal medyada çeşitli spekülasyonlar var fakat patlama bir terör saldırısı kaynaklı değil. Patlamanın nedeni ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Yaralanan sivil vatandaşın ise patlama sırasında tugaya yakın yerdeki evinin balkonunda olduğu ve patlama nedeniyle çevreye saçılan şarapnel parçasının isabet ettiği öğrenildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Patlamada yaralanan personel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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