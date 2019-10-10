Son dakika... Şanlıurfa ve Mardin'den acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı
Şanlıurfa ve Mardin'in sınır ilçelerine terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda, aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 5'i çocuk 7 sivil şehit oldu.
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerden Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar, Mardin'in Nusaybin ilçelerine havan ve roketatar mermileriyle saldırdı.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, sivilleri hedef alan eli kanlı örgütün hain saldırılarında, bebek ve çocukların arasında bulunduğu 6 sivil hayatını kaybetti.
Akçakale'ye düzenlenen saldırılarda Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memuru Cihan Güneş yaşamını yitirdi. Hayatının henüz başında yaşamını yitiren küçük Muhammed'in fotoğrafı, yürekleri dağladı.
Ceylanpınar ilçesinde ise 11 yaşındaki Elif Terim, sokakta oynadığı sırada teröristlerin hedefi oldu. Sokakta bulunduğu sırada atılan mühimmatın patlaması sonucu göğsüne isabet eden şarapnel parçası nedeniyle yaralanan Elif, kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivil yerleşim yerlerine havan mermileriyle yapılan saldırılarda da Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) hayatını kaybetti.
Saldırılarda Şanlıurfa'da 45, Nusaybin'de ise 24 kişi yaralandı.
BİR ŞEHİT DAHA
Şanlıurfa Valililği'nin son açıklamasına göre yaralı bir çocuğun daha şehit olması sonucu terör örgütü YPG/PKK'nın hain saldırılarında 7 kişi şehit oldu, 68 kişi de yaralandı.
Şanlıurfa Valiliği de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
09.10.2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden BARIŞ PINARI harekatı sırasında 10.10.2019 tarihinde PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca, ilimiz Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Mazlum GÜNEŞ (11) adlı evladımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit çocuğumuza Cenab-ı Allahtan rahmet, ailesi, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."
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