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    Son dakika: Sandıklar kapandı, oyların sayımına başlandı

    Hürriyet Haber
    24.06.2018 - 16:59 | Son Güncelleme:

    Türkiye genelinde Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Türkiye'de saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 180 bin 65 sandıkta oylarını kullandı. Oy verme saati sona erdiği halde sandık başında oylarını kullanmak üzere bekleyen seçmenler varsa sandık kurulu başkanı bu kişileri saydıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Bu arada, yurt dışındaki seçmenler için 7 Haziran'da başlayan gümrük kapılarında oy verme işlemi de tamamlandı. Yurtdışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte kullanılan ve Türkiye'ye getirilen oylar da aynı anda sayılacak. ATO Congresium'da oluşturulan güvenlikli ortamda saklanan bu oyların sayımına aynı anda başlanacak.

    Seçim yasağı kalktığı anda seçim sonuçları hurriyet.com.tr’de olacak…

    Oy verme işlemi sona erdi, sayım başladıCumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi bitti. Okullarda kurulan sandıklar açılarak, oylar sayılıyor.Bugün yapılan Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle milyonlarca vatandaş sandık başına gitti. Yurtta sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona erdi. Oy verme işleminin bitmesiyle sandıklar açılmaya başlandı. Sandıkların açılmasıyla oy sayma işlemi başladı.
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    Etiketler: secim2018 , erken seçim , seçim sonuçları , son dakika , haberler
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