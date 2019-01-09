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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Özden ATİK / İstanbul, DHA
09.01.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Son dakika: Sancaktepe terör saldırısı davasında karar

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Son dakika: Sancaktepe terör saldırısı davasında karar

Sancaktepe'de 12 Mayıs 2016'da İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası'nda görev yapan askeri personeli taşıyan servis aracının geçişi sırasında gerçekleştirilen ve 6'sı asker 9 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanıklar İrfan Kılıç ve Mehmet Akif Uslu'yu, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve diğer suçlardan toplam 154'er yıl hapis cezası ve 40'ar bin lira adli para cezasına çarptırdı. Üç sanığın beraatine, bir sanığın dosyasının ise ayrılmasına hükmedildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İrfan Kılıç ve Şaban Uslu getirildi. Tutuklu sanık Mehmet Akif Uslu ise Rize'de tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanık Abdülbaki Uslu da duruşmada hazır bulundu. Sanıklar geçen celse verilen mütalaaya karşı son sözlerini söyledikten sonra mahkeme heyeti kararını açıklamak üzere ara verdi.

İKİ SANIĞA CEZA

Mahkeme heyeti kararında, tutuklu sanıklar İrfan Kılıç ve Mehmet Akif Uslu'yu, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar İrfan Kılıç ve Mehmet Akif Uslu'ya ayrıca 9 kişiye karşı "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 144 yıl hapis cezası veren heyet, "Tehlikeli madde bulundurmak" suçundan ise 10'ar yıl hapis ve 40'ar bin lira adli para cezası verdi. Heyet, bu sanıklara ayrıca "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

ÜÇ SANIĞA BERAAT

Mahkeme heyeti, diğer sanıklar Şaban Uslu, Umut Uslu ve Abdülbaki Uslu hakkında üzerlerine atılı tüm suçlardan delil yetersizliğinden beraat kararı verdi. Tutuklu sanık Şaban Uslu'nun tahliyesine de hükmetti. Hakkında yakalama emri bulunan sanık Osman Gülen hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sancaktepe'de 12 Mayıs 2016'da askeri personeli taşıyan servis aracının geçişi sırasında park halindeki patlayıcı yüklü bir aracın uzaktan infilak ettirilmesiyle düzenlenen terör saldırısında, 6'sı asker 9 kişi yaralanmıştı. İddianamede, şüpheliler Osman Gülen, İrfan Kılıç, Şaban Uslu, Mehmet Akif Uslu ve Umut Uslu'nun "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Tasarlayarak bombalama suretiyle kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", "Tasarlayarak bombalama suretiyle öldürmeye teşebbüs", "Tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı öldürmeye teşebbüs", "Askerin hizmetine verilmiş kara ulaşım aracına zarar vermek", "Bombalama suretiyle mala zarar vermek" ve "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması, el değiştirmesi" suçlarından toplamda 225'er yıldan 624'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu. İddianamede, şüpheli Abdülbaki Uslu'nun ise "Silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

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